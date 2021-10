Gewapende man overvalt met smoes supermarkt Dirk

Supermarkt Dirk van den Broek in Rotterdam-Centrum, heeft naast de in- en uitgang aan de Goudsesingel er ook eentje aan de Herman Robberstraat. En op die laatstgenoemde plek wordt, ondanks dat er al is begonnen met afsluiten en de deuren dicht zijn, een man binnengelaten, die nog even sigaretten wil kopen.

De verdachte loopt ook naar de servicebalie, maar bedreigt de medewerkster daar met een mes. Zij schrikt enorm en rent weg. Daarop springt de man over de balie, rukt de kassalade los en vlucht ook weer via de Herman Robberstraat.

Er zijn beelden van hem, maar om herkenning te voorkomen heeft de dader een capuchon over zijn hoofd getrokken. Ook draagt hij een zwart mondkapje. Duidelijk is wel dat hij een licht getinte huidskleur heeft. Hij draagt een lange donkerblauwe jas, een lichte spijkerbroek en zwarte schoenen. Wie weet wie het is?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000