Verband tussen dodelijk geweld in Bleiswijk en vechtpartij en drugsvangst in Rotterdam

Een dode in Bleiswijk na een steekpartij. Een vechtpartij in Rotterdam-Zuid, waarbij waarschijnlijk wordt geschoten. En de vondst van een partij drugs. Incidenten op dezelfde dag, waarvan de politie het sterke vermoeden heeft dat ze met elkaar te maken hebben. Een 46-jarige man die zich dezelfde avond bij de politie meldt, wordt aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij.

Het eerste geweldsincident is op donderdagmorgen 30 september om 10.30 uur in de Jan van der Heydenstraat in Bleiswijk. Bij aankomst ziet de politie een man zwaargewond op straat liggen. Een traumateam voert ter plekke een spoedoperatie uit, maar het slachtoffer, een 39-jarige man uit Beverwijk, overlijdt korte tijd later in het ziekenhuis.

Het onderzoek in Bleiswijk leidt al snel naar een woning in de IJsvogellaan. Daar heeft zich iets afgespeeld en de politie doet er sporenonderzoek. Intussen komt er een melding binnen van een vechtpartij aan de Leo Lasheylaan in Rotterdam-Zuid, waarbij mogelijk is geschoten.

De politie treft echter niemand aan, ook geen gewonden. Getuigen vertellen dat er een auto kort na het incident is weggereden. Tijdens het onderzoek komt al snel een woning in die straat in beeld. Binnen worden tassen met drugs gevonden,

Mensen die meer weten, iets hebben gezien of camerabeelden hebben, en die nog geen contact met de politie hebben opgenomen, worden verzocht dit alsnog te doen.

