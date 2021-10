Man die Schiedammer in hoofd schiet krijgt 10 jaar en tbs

Een forse straf voor de 22-jarige dader van een schietpartij in Schiedam. Afgelopen week is hij veroordeeld tot tien jaar cel en tbs. De uit Vlaardingen afkomstige dader schiet op 10 oktober 2020 het dan 18-jarige slachtoffer door het hoofd. Hij overleeft het, maar kan bijna niets meer en is dus de rest van zijn leven hulpbehoevend.