Komende week wapens inleveren anoniem en zonder straf

Volop wapengeweld wekelijks in Bureau Rijnmond, waarbij ook geregeld jongeren zijn betrokken. Politie en justitie willen korte metten maken met het wapenbezit. Omdat, vertelt persofficier van justitie Paul Morsch in Bureau Rijnmond, het bezit van een wapen uitdrukt dat je dit uiteindelijk wilt gebruiken.

Daarom is er van 11 tot en met 17 oktober een door het Openbaar Ministerie en politie georganiseerde wapeninleveractie. Steekwapens kunnen anoniem en straffeloos worden ingeleverd. Inlevering van een vuurwapen levert ook geen straf op, maar het kan niet anoniem. De politie wil namelijk controleren of er met het vuurwapen een misdrijf is gepleegd. Als dat het geval is dan wil de politie graag weten wie de eigenaar van het vuurwapen is. Op de website dropjeknife.nl staat waar de wapens kunnen worden ingeleverd.

Gehoopt wordt dat met de actie zoveel mogelijk wapens van straat worden gehaald, om zo te voorkomen dat ze echt worden gebruikt. Maar het doel is ook om jongeren ervan te overtuigen dat er andere manieren zijn om ruzies en conflicten op te lossen. Leerkrachten en ouders kunnen bij dat bewustwordingsproces een belangrijke rol spelen.