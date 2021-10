Mogelijk komt er toch nog een bootverbinding tussen Hoek van Holland en Maasvlakte

De Fast Ferry werd in 2008 in het leven geroepen voor het vervoer van en naar de Berghaven in Hoek van Holland. De boot voor fietsers en voetgangers vaart op werkdagen één keer per uur en op zaterdag en zondag zes keer per dag. De gemeente Rotterdam was sinds 2019 bezig om een nieuwe exploitant te vinden voor de Fast Ferry. Twee openbare aanbestedingen hebben volgens wethouder Judith Bokhove niets opgeleverd.

'Een slechte zaak voor Hoek van Holland'

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad vindt het een slechte zaak dat deze vorm van vervoer in Hoek van Holland verdwijnt. Juist omdat de Fast Ferry veel gebruikt wordt door recreanten en toeristen. Zo’n 75 procent van de 60 duizend gebruikers reist niet voor woon- en werkverkeer. René Segers-Hoogendoorn van het CDA: “Zoals een gebiedscommissielid in Hoek van Holland ook al zegt: ze begrijpen het niet in Rotterdam. Ze willen van ons een vier seizoenen badplaats maken. We hebben hier een hele populaire Fast Ferry die dat voor een deel kan verzorgen en dan wordt 'ie de nek omgedraaid."

Kijk hieronder naar de WOS-reportage van maandag 4 oktober over het verdwijnen van de Fast Ferry. De tekst gaat verder onder de video:

Dennis Tak van de PvdA begrijpt niet wat er mis gaat in Rotterdam bij het vervoer over water. "Kennelijk lukt het ons dus niet om het vervoer over water succesvol in stand te houden en ook breed toegankelijk te houden voor de mensen in onze stad. We vragen ons na het schrappen van de Fast Ferry naar de Maasvlakte wel af of er goed gesproken is met de bewoners in Hoek van Holland. Zij lijken toch boven al de dupe te zijn van dit besluit.

Bart van Drunen van Leefbaar Rotterdam verwees ook naar de situatie voor de bewoners op Heijplaat, die hun fiets niet meer mee kunnen nemen bij vervoer over water. De waterbus wordt vervangen door de kleinere watertaxi's. “Die mensen zijn daar gaan wonen omdat je daar zo’n geweldige verbinding hebt om met je fiets naar het centrum te gaan. Ze hoeven dan niet met de auto naar de stad. Volgens mij kunnen we hier wel de conclusie trekken dat iedereen dat een goed idee vindt", zegt Van Drunen. "Wat er nu dus dadelijk gebeurt is dat ze naar Schiedam gaan en dan maar deelscooters moeten gebruiken. Hoe je het ook wendt of keert; voor Rotterdammers is dit gewoon een hele slechte ontwikkeling", aldus het raadslid van Leefbaar Rotterdam.

Busverbinding heeft meer toekomst

Verkeerswethouder Judith Bokhove zegt dat het vervoer over water super belangrijk is. Het is een aanvulling van het OV-netwerk en een alternatief voor gebieden die moeilijk te ontsluiten zijn. Bijvoorbeeld de Maasvlakte, waar je nu nog moeilijk kan komen. Maar als straks de Blankenburgtunnel er is, dan is de ontsluiting ineens veel beter. Dat betekent dat het vervoer over water waarschijnlijk minder zal worden. Volgens Bokhove waren er bij de aanbesteding voor een nieuw contract geen marktpartijen die voldoende toekomstperspectief zagen in zo’n bootverbinding.

Daarom is er nu gekozen voor een busverbinding met ingang van het nieuwe jaar. Bokhove zegt dat de nieuwe bus voor forenzen veel voordelen heeft. De verbinding wordt snel en de frequentie van het aantal ritten gaat ook omhoog. Als straks de Blankenbrugtunnel er ligt, dan zal dat nog verder toenemen en kunnen ook meer bedrijven op de Maasvlakte op de verbinding aangesloten worden. Belangrijk is ook dat een busverbinding uiteindelijk veel goedkoper is.

Toch boot van Hoek van Holland naar Maasvlakte?

Die nieuwe bus is er dus voornamelijk voor het woon- en werkverkeer. Voor de toeristenstroom van Hoek van Holland naar de Maasvlakte wil het stadsbestuur samen met het Havenbedrijf kijken of daar toch een bootverbinding kan komen. Daar is geld voor, maar hoeveel precies kon de wethouder niet zeggen. Het wordt dan geen reguliere dienstregeling voor de hele dag en mogelijk worden de kaartjes ook iets duurder.

De PvdA en het CDA in de Rotterdamse raad komen bij de raadsvergadering van volgende week met een voorstel om nog vóór 1 januari naar dit voorstel te kijken. Als het allemaal lukt, dan kan die waterverbinding naar de Maasvlakte snel van start gaan. Het CDA vroeg in het debat ook al of de RET dat watervervoer eventueel zou kunnen doen. Dat bedrijf heeft nu al een schip en personeel. Volgens CDA-raadslid Segers-Hoogendoorn zou dat veel kosten kunnen besparen.

Wat wist de RET?

Ook willen de PvdA en het CDA meer weten hoe de gesprekken met de RET zijn geweest. Het vervoersbedrijf heeft gezegd verrast te zijn door het besluit om er een busverbinding van te maken. "De RET was nog over het contract in gesprek en is niet officieel geïnformeerd over de beëindiging", was dit weekend de reactie van een woordvoerder. Wethouder Bokhove heeft gezegd dat twee jaar geleden al het contract per 2022 is beëindigd.