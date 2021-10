Vincent Hoppezak stunt op EK Baanwielrennen met medaille

Vincent Hoppezak tijdens het NK Tijdrijden in Ede in juni 2019 | Foto: Orange Pictures

De zege ging uiteindelijk naar Rui Oliveira uit Portugal. De Ierse renner JB Murphy werd uiteindelijk derde in deze wedstrijd. "Ik ben al een tijdje met baanwielrennen. Eerder was ik al actief in de Talenten Cup van de Zesdaagse van Rotterdam", vertelt Hoppezak. "Afgelopen maand reed ik het EK bij de Onder 23. Daar werd ik al vierde op de scratch. Ik wist al dat ik op zich goed bezig was, maar dit is natuurlijk wel een bizarre bevestiging."

De 22-jarige Hoppezak debuteerde op het Europees kampioenschap Baanwielrennen. Hij komt uit op het onderdeel scratch, dat echter geen onderdeel is op de Olympische Spelen. De geboren Capellenaar koerst sinds 2018 voor het team van Delta Cycling Rotterdam.

Alles viel donderdag op z'n plek, geeft Hoppezak toe. "Je komt met wereldtoppers in aanraking. Dat was even wennen. Hoe dit uitpakt, is natuurlijk erg mooi voor mij. Het is natuurlijk mooi om tussen al die grote namen te mogen rijden."