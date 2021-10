200 Rotterdammers gaan met gratis leefstijlprogramma diabetes type 2 te lijf: 'Je doet het echt samen'

Het leefstijlprogramma komt voort uit een samenwerking van MiGuide, Gezond op Zuid, Rotterdam Sportsupport en de gemeente Rotterdam. Initiatiefnemer van het project is MiGuide-directeur Arjen Huizinga. Het is de bedoeling dat deelnemers via de door zijn organisatie ontwikkelde MiGuide app én door ondersteuning van een zorgverlener gerichte coaching gaan krijgen op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en beheersing van het glucosegehalte.

Razendsnelle groei

De voornaamste aanleiding voor het opzetten van het programma is het razendsnel groeiende aantal mensen met een chronische ziekte, in het bijzonder bij personen met diabetes type 2. Wekelijks krijgen in Nederland duizend mensen deze diagnose, terwijl van alle Nederlanders boven de 45 jaar naar verwachting één op de drie met de ziekte te maken krijgt. Ook in Rotterdam-Zuid is sprake van een enorme toename van mensen met diabetes, ziet Marieke Sikkens, directeur van Gezond op Zuid.

Zij heeft het idee dat- met de coronaperiode in het achterhoofd - dit misschien wel hét moment is om aandacht te besteden aan diabetes type 2, dat vaak gekoppeld is aan bepaalde eet- en beweeggewoontes. "Ik denk dat de afgelopen anderhalf jaar veel mensen aan het denken gezet zijn, omdat ze toch wel degelijk inzagen dat mensen met fors overgewicht het nog zwaarder hadden als ze besmet raakten met corona."

Sikkens waakt ervoor die verantwoordelijkheid bij praktijkondersteuners van huisartsen neer te leggen. "Die hebben het al verschrikkelijk druk met de reguliere zorg die ze leveren", zegt ze. "Wil je mensen helpen hun gewoontes te veranderen, want dat zijn het vaak, dan zul je naar andere oplossingen moeten zoeken."

MiGuide app

Die oplossing ligt volgens Sikkens niet zozeer in de zorg zelf, maar in technologische ondersteuning van een app zoals die van MiGuide. "In het project 'Diabetes in Actie' dat in Rotterdam is gestart, hebben we gezegd: je moet eens breder kijken. Wat kunnen mensen zelf? Ik ga er altijd vanuit dat de mensen niet bewust kiezen voor slecht gedrag, maar dat dat onbewust gebeurt. En dat je mensen dus moet stimuleren, helpen en ondersteunen om dat te verbeteren. Dat hoeft helemaal niet door meteen de marathon te lopen, maar dat kun je wel met kleine stapjes. Daar kan zo'n app mee helpen."

Een gezonde levensstijl zorgt ervoor dat de ernst van diabetes type 2 wordt verminderd. Het verkleint de kans op complicaties en het leidt er zelfs toe dat medicatie bij sommige patiënten niet langer noodzakelijk is. De hoop is dat dit met de app van MiGuide én met behulp van leefstijlcoaches ook bij de Rotterdamse deelnemers gaat lukken. "We proberen het echt zo in te steken dat je het samen doet en je het niet alleen hoeft te doen."

Geïnteresseerde Rotterdammers kunnen zich nog altijd opgeven om deel te nemen aan het speciale leefstijlprogramma. Dat kan via de website van MiGuide. Daarnaast kunnen huisartsenpraktijken ook deelnemers doorverwijzen én kunnen zij op afstand meekijken door een koppeling met het informatiesysteem van huisartsen, waardoor zij op de hoogte blijven van de verrichtingen van hun patiënten. Het initiatief begint deze maand en duurt tot april 2022.