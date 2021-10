Vastgoedborrellaars geven tips aan woningkopers: 'Een keuken heb je bijna niet meer nodig'

Natuurlijk was er ook de verkiezing van het Meest Markante Vastgoedproject 2021 die werd gewonnen door het bouwproject POST Rotterdam, in het oude postkantoor. Maar dat was maar bijzaak. Hot topic van de avond was de wooncrisis, het kopen van een huis was nog nooit zo moeilijk.

Positieve vibe

"De markt zit net zo op slot als in de crisisjaren", erkent verkoopmakelaar Danny Biemans van Diel BV. "Alleen er hangt nu wel een positieve vibe overheen, omdat je alles wel verkoopt."

"Zoals het nu is heb je het nog nooit meegemaakt", zegt ook Robert Steenbergen van projectontwikkelaar DKVG. "In 2005 was het een hype met huizenprijzen, maar nu overtreft het het allemaal. Maar kop op, we houden de moed erin!"

Voor de vastgoedwereld dus gouden tijden, maar starters en mensen met een middeninkomen komen er haast niet tussen. Er wordt flink overboden en tegen grote vastgoedinvesteerders maak je sowieso geen kans. Dus vroegen we aan de crème de la crème van de vastgoedwereld in de regio wat jonge mensen kunnen doen om tóch een huis te kunnen kopen:

Geen keuken nodig

Robert Steenbergen geeft als tip mee: ga gemeenschappelijk bouwen en wonen, of ga kleiner wonen. Dat scheelt ook in de kosten. "Die jonge mensen: ze ontbijten buiten de deur, ze lunchen buiten de deur. Dus een keuken heb je bijna niet meer nodig. Ze komen alleen thuis om te slapen. Het kan allemaal best kleiner. "In Japan en Hong Kong doen ze niet anders. Daar wonen ze ook op een paar vierkante meter en dat gaat ook goed. Misschien is dat een idee."

De grond in

"Ga maar lekker de grond in met zijn allen", zegt Sebastiaan Bugaj van de firma VochtstopBV tegen mensen die toch een groter huis willen kopen. Volgens Bugaj is het soms interessanter de woonruimte van je bestaande huis te vergroten. "Je ziet dat mensen hun kelder of souterrain gaan gebruiken als woonruimte. Wij maken die ruimtes waterdicht, het is een nieuwe trend. Met een kelder kun je 25 vierkante meter aan woonruimte winnen, daar kun je een slaapkamertje van maken. En met het complete ondergraven van woningen krijg je er 100 tot 150 vierkante meter bij."

Niet kopen

Arnaud du Pont, vastgoedmanager bij Codabel tipt om niet te kopen. "Ik zou af willen van die dwangneurose dat je moet kopen. Waarom moet je kopen? Vandaag de dag zijn leenscooter heel populair, júist omdat je 'm niet koopt. Ik denk dat we er weer aardigheid in moet hebben om gewoon te huren. Dat is helemaal niet gek om te doen."

Verslaggever Jacco van Giessen was op de borrel en maakte deze reportage:

