Code geel: pas op voor dichte mist!

Vanavond en vannacht is er nauwelijks bewolking en ontstaat er opnieuw op uitgebreide schaal (dichte) mist. De temperatuur daalt naar 9 graden langs de kust en 5 graden in het oosten van het Rijnmondgebied. De oostenwind waait zwak en aan zee matig, windkracht 2 of 3.

Morgen begint de dag met (dichte) mist, in de loop van de ochtend trekt de mist langzaam op. In de middag schijnt de zon volop en loopt de temperatuur op naar maximaal 16 graden. Er staat een matige wind uit het oosten, windkracht 3.

Vooruitzichten

Op zondag eerst plaatselijk mist, daarna wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en blijft het droog. Maandag is het overwegend bewolkt en valt er in de avond wat regen. Op dinsdag en woensdag is het licht wisselvallig met af en toe regen. De middagtemperatuur daalt vanaf dinsdag naar 13 of 14 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 oktober bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 14,9 graden en de minimumtemperatuur 7,2 graden. Er valt gemiddeld 23,2 mm neerslag.