Nieuwkomers Van Crooij en Masouras moeten hun draai bij Sparta nog vinden

Tijdens deze interlandbreak kwamen beide aanwinsten van dit nieuwe seizoen in actie voor Sparta. In de uitwedstrijd bij FC Utrecht die met 3-2 verloren ging.

Masouras stond opgesteld als rechtsback, een positie waar Sparta met Abels en Jans normaal al voldoende bezetting heeft. Bij zijn presentatie werd gezegd dat hij de hele rechterflank kan bestrijken, maar dat zien we nog maar weinig terug.

"Ik heb wel een voorkeur," zegt Masouras. "De rechtsback-rol in een 3-5-2 of 4-3-2-1 systeem. Maar ik kan spelen als back, middenvelder en aanvaller. Het is aan het systeem en aan de trainer." De Griek kwam binnen met een achterstand want hij speelde de laatste jaren maar weinig.

Zeker bij zijn Griekse club Olympiakos kwam hij niet in het stuk voor. Er waren zelfs twijfels of Sparta wel de goede Masouras heeft gehaald, aangezien er daar nóg een speler met die naam speelt. "Ik weet wat je bedoelt! Maar hij is echt een heel andere speler, meer een aanvaller. Ik ben meer een middenvelder, dus iedereen moet voor zich bepalen of Sparta de juiste Masouras heeft gehaald, het hangt er van af aan wie je het vraagt."

Van Crooij is wel een vaste waarde

Waar Masouras zich nog in het elftal moet zien te spelen, heeft Van Crooij dat al gedaan. Hij begon in alle acht competitiewedstrijden in de basis, maar scoorde in die duels pas één keer. Hij had er natuurlijk zelf ook meer van verwacht maar weet niet zo goed waar het nog aan schort. "Het is geen kwestie van wennen, die tijd is al geweest. Als ik wist wat de reden was dat het nog niet loopt, dan zou ik het al opgelost hebben. Het heeft denk ik ook te maken met het hele elftal waarbij het nog niet goed gaat. Zoals tegen Cambuur, dat was echt niet goed. Maar tegen bijvoorbeeld PSV iep het wel al een stuk beter."