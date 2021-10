Schiedammer Gökhan Saki keert bij GLORY terug in kickboksen

Kickbokslegende Gökhan Saki heeft een contract getekend bij GLORY. De 37-jarige Schiedammer keert daarmee terug in het kickboksen, de sport waarin hij uitgroeide tot een absolute legende. Saki vecht al op 23 oktober zijn eerste partij, bij GLORY: Collision 3 in de Gelredome.

Saki vocht jaren in de K-1, net als onder anderen Badr Hari en Alistair Overeem. Daar maakte de Schiedammer grote indruk. Van de 98 partijen die hij vocht, won hij er 81, waarvan liefst 58 op knock-out. In 2017 vertrok Saki naar de UFC, waar hij zich richtte op mixed martial arts (MMA). Dat werd geen succes, waarna de Saki dit jaar vertrok bij de UFC.



Hierop haalde GLORY de kickbokslegende binnen. Saki heeft een contract voor meerdere gevechten ondertekend bij de kickboksorganisatie en komt al op 23 oktober in actie, tijdens GLORY: Collision 3 in de Gelredome. De tegenstander wordt later vandaag bekend.