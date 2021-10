Personeel dat wordt geronseld, steeds brutalere indringers en heel veel drugs : dit is hoe een havendirecteur worstelt met drugscriminaliteit

Andre Kramer is de tweede generatie van dit familiebedrijf, dat in de Rotterdamse haven actief is in de opslag, reiniging, reparatie en inspectie van lege en volle containers. Vader Marcel begon ruim 40 jaar geleden met het schoonmaken van containers. Inmiddels heeft het bedrijf zo’n 200 medewerkers en meerdere vestigingen in de Eem-/Waalhaven en op de Maasvlakte.

Het gesprek vindt plaats in de directiekamer, op de tweede etage van het kantoor aan de Missouriweg 17 Het is geen doorsnee-kantoor, vanwege het weldadige interieur en het weidse uitzicht op de werkvloer. Door de hoge raampartijen zien we mobiele kranen stapels (koel)containers verplaatsen. Links ligt Distripark Maasvlakte, RWG en APM Terminals, rechts zien we de hoge kranen van de buren: ECT Delta Terminal. Een fraai plaatje en een gewild decor voor tv-programma’s als Flikken Rotterdam en het Zesde Zintuig en videoclips van onder meer Boef en Ali B.

Kramer containerterminal | Foto: Jelle Gunneweg

Kramer is met 51 hectare een ‘kleine jongen’ tussen de grote terminals, waar enorme diepzeeschepen hun containers lossen en laden. Het familiebedrijf kan die varende containerreuzen niet aan maar ontvangt wel de kleinere binnenvaart- en zeeschepen. En dat gaat ze goed af, want het bedrijf groeit uit zijn jas. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen, over de veiligheid op de werkvloer en de drugsproblemen in de Rotterdamse haven.

“We hebben hier een probleem, ja. Maar is het ook echt ons probleem? Kunnen en mogen wij het oplossen?”, vraagt de directeur zich hardop af. Hij doelt daarmee op de vele uithalers, die de laatste tijd worden gesnapt op de containerterminals. De laatste weken hielden douane en politie al meer dan honderd indringers aan op de Maasvlakte. Het zijn er meer dan ooit en ze lijken ook steeds brutaler te worden.

Het komt niet vaak voor, dat een directeur van een terminal een inkijkje wil geven in de worsteling rond het drugsprobleem in de haven. Op ons verzoek doet Kramer dat wel, omdat hij de situatie meer dan zat is. Elke dinsdag staat de drugsproblematiek op de agenda van het managementteam. “Dan hoor je: ‘er zijn weer zoveel uithalers betrapt.’ En geloof me, dat gaat volgende week weer gebeuren. Maar ik ben er nu wel klaar mee om steeds mijn hek te moeten repareren.”

Vele tonnen euro’s per jaar investeert hij in de beveiliging van zijn terrein. Meer dan honderd camera’s registreren elke beweging. Beveiligers van Securitas lopen zeven dagen in de week, 24 uur per dag rond. Hij traint zijn personeel in weerbaarheid en waarschuwt ze voor onveilige situaties en het gebruik van sociale media. ‘’Maar het probleem in de basis is de lage veroordeling als de indringers worden betrapt en de hoge beloning als het ze lukt de drugs weg te sluizen van ons terrein.”

Uithalers op de Maasvlakte | Foto: Rijnmond

Hij laat een foto zien van twaalf indringers, die vorige week vanachter de reparatieloods zijn terrein zijn binnengedrongen. “Die gasten kwam van het ECT-terrein en dachten dat ze via ons makkelijker konden ontsnappen dan via de centrale poort van ECT. Ze zijn allemaal opgepakt en hebben een boete van nog geen honderd euro gekregen. Afgelopen weekeinde hadden we er hier weer zes. Ze steken een middelvinger op naar onze beveiligers en lopen doodleuk twee dagen later weer hier rond.”

De indringers slapen ook op het terrein, in zogenaamde containerwoningen. “We vinden slaapzakken, gereedschappen, waterflessen en ontlasting. Soms zitten er ook verstekelingen in een container. Geloof mij: je schrikt je een hoedje als je denkt dat je schade gaat opnemen, en er ineens 15 man naar buiten komen rennen als jij de deur open doet.”

Reefercontainer

Als hij over zijn terrein kijkt, realiseert hij zich dat in principe elke container een lading drugs kan bevatten. Het meest gewild zijn de reefercontainers, die achterin het rek staan opgesteld omdat ze aan de stekker moeten. De uithalers hebben alle tijd om in de wanden op zoek te gaan naar drugs. Soms laten ze zich makkelijk vangen, weet Kramer. Terwijl de politie en douane druk bezig zijn met die groep, kunnen anderen ergens anders hun slag slaan.

“Laatst werd er toch ook vuurwerk afgestoken? Iedereen er op af. Terwijl je eigenlijk bij elke verdachte situatie alle werkzaamheden moet staken en juist niet naar de plek moet gaan waar ze je willen hebben. Het zijn allemaal afleidingsmanoeuvres.”

Kramer Maasvlakte | Foto: Jelle Gunneweg

Het Kramer-depot op de Maasvlakte ligt aan het water en naast de ECT-containerterminal. Van alle kanten kunnen ze het terrein opkomen. Ze varen mee met een van de schepen, klimmen door een gat in het hek of rijden mee met een vrachtwagenchauffeur die zich voor een karretje heeft laten spannen. “We mogen vanwege de privacy niet in de slaapcabine controleren, dus verstoppen ze zich achter het gordijn. Maar er komen hier 1600 vrachtwagens per dag. Hoe kun je die in godsnaam allemaal checken?”

Hij is dan ook blij met de nieuwe wet die bij de Eerste Kamer ter goedkeuring ligt, waarbij maximaal twee jaar celstraf kan worden opgelegd als iemand zonder toestemming op een haventerrein rondloopt. Tegelijkertijd is hij bang dat die maatregel tot meer geweld leidt. “Nu krijgen ze alleen een boete als ze zonder drugs, gereedschap of wapens op ons terrein worden gesnapt. Maar als je weet dat je een gevangenisstraf kan krijgen, gaan ze zich waarschijnlijk verzetten, met alle gevolgen van dien.”

Hij vreest de eerste advocaat die tegen de wet in het verweer komt. En hij is er ook niet van overtuigd, dat met de nieuwe maatregel het probleem is opgelost. Maar zelf heeft hij ook geen goed antwoord op de vraag: wat dan wel? “Honden inzetten werkt hier niet, want er rijdt allerlei materieel rond. Moeten we stroom op de hekken gaan zetten? Prikkelstruiken voor de hekken zetten? Ik heb geen idee.”

Man met capuchon

Op het terrein is wel een proef gestart met smart camera’s. “Samen met Securitas draaien we deze pilot, waarmee we veel actueler kunnen inspringen op bepaalde situaties. We kunnen de camera specifieke opdrachten geven, zoals: ‘zoek een man met capuchon’. Het werkt nog niet optimaal, maar maakt sneller ingrijpen mogelijk.”

Het Havenbedrijf Rotterdam dwingt de terminals ondertussen ook tot het nemen van maatregelen. Zo moeten auto’s buiten het terrein geparkeerd worden. Rondom het terrein moet een hek staan. En de poort moet altijd afgesloten zijn. “Dat gebeurt nu nog niet overal in de haven en ze gaan er daarom actiever op toezien, anders wordt de erfpachtvergunning ingetrokken,” weet Kramer.

Eigenlijk vindt hij het de ‘omgekeerde wereld’, dat de terminals verantwoordelijk worden gesteld voor het oplossen van het drugsprobleem. Want het is een probleem van iedereen. Ook dat van de douane, politie, vrachtwagenchauffeurs, schippers, roeiers en loodsen. “In principe kan iedereen een rol spelen in dit verhaal. Die criminelen zitten niet stil en kunnen met flink wat geld strooien om mensen voor hun karretje te spannen.”

Hand in het vuur

Vertrouwt hij zijn eigen personeel dan wél? “Er werken hier tweehonderd man. Zou ik daar mijn hand voor in het vuur durven steken? Dat durft niet één directeur hier op de Maasvlakte.” Hij heeft in het verleden een aantal medewerkers moeten ontslaan, omdat ze verdacht werden van betrokkenheid bij de drugsinvoer. “Echt spijtig, want het waren soms hele joviale gasten. Harde werkers ook, en populair bij de collega’s. Maar als het niet goed voelt, houdt het op.”

Het aantal ontslagen is tot nu toe op één hand te tellen, benadrukt de directeur. Maar hij gaat er vanuit dat dit zeker niet de laatsten zullen zijn. “Ik denk dat sommigen juist hier komen solliciteren om mee te kunnen helpen bij de drugsinvoer. Maar ik heb weinig keuze en invloed.”

De terminals wisselen in beperkte mate informatie uit over ontslagen medewerkers, zodat zij niet bij een ander aan de bak kunnen als ze bij de concurrent de laan zijn uitgestuurd. Volgens Kramer is er ook een speciale VOG-verklaring voor de haven in de maak. ”En natuurlijk check ik vooraf alle sociale media, vraag ik naar hobby’s, schulden en familieomstandigheden. Maar vanwege de privacy kan ik verder niet zoveel. Als ze een goede cv hebben en een VOG-verklaring kunnen overleggen, heb ik verder geen poot om op te staan.”

Er is werk genoeg op de Maasvlakte, maar door de drugsproblematiek staan goede medewerkers niet in de rij om op de terminals te komen te werken. Je zou er moedeloos van worden, verzucht de Havenman van het Jaar uit 2007. Maar dan ineens klinkt daar toch de lach, na de vraag of hij het werk nog wel leuk vindt? “Ik zou niet weten wat ik anders moet doen. Het is een dynamische, gave wereld. Ooit zijn we aan de Eemhavenweg met 2,5 hectare begonnen. Toen deden we op een drukke dag 200 handelingen. Nu hebben we 51 hectare en handelen we 3000 containers per dag af. Er is niks mooier dan je bedrijf te zien groeien.”