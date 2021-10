Miljoenenplan renovatie Boijmans van Beuningen krijgt opnieuw klappen te verduren

Het is de zoveelste tegenvaller bij de renovatie- en uitbreidingsplannen van Museum Boijmans van Beuningen. Het wil niet vlotten met het binnenhalen van geld en steeds blijkt dat een deel van het plan technisch lastiger is dan verwacht. Nu kan waarschijnlijk ook een streep door een nieuw paviljoen voor hedendaagse kunst dat met de hulp van een geldschieter in de planning stond.

Museum Boijmans van Beuningen is al 2 jaar dicht, omdat het technisch in zeer slechte staat verkeert. In de muren van het pand zit asbest, het water lekt soms langs elektriciteitskabels naar binnen en ook de brandveiligheid is niet op orde. Er is dus een verbouwing nodig om die gebreken te verhelpen. De wens is om het museum te moderniseren, zodat het weer meer bezoekers kan trekken. Daarom is gekozen voor een luxere verbouwing.

Totale kosten: ongeveer 259 miljoen euro. De gemeente Rotterdam betaalt als eigenaar van het gebouw 170,9 miljoen euro voor de noodzakelijke opknapbeurt. De rest van het geld had bij weldoeners, Rotterdamse fondsen, het Rijk, Europa en het bedrijfsleven gehaald moeten worden. Maar dat valt flink tegen.

75 miljoen te weinig

Tot nu toe is er aan extern geld nog maar 13 miljoen euro opgehaald. Ruim 75 miljoen te weinig voor de renovatie. Eerdere gesprekken over financiering door de Rotterdamse Stichting Droom en Daad en fondsen gingen uiteindelijk niet door. Boijmans moet dus de komende weken volop geldschieters gaan vinden. De tijd dringt, want over een maand wordt de balans opgemaakt: wat kan en wat niet?

Toch geen nieuwe zaal voor hedendaagse kunst

Deze zomer werd bekend gemaakt dat er door een mogelijke deal met de Welgelegen Groep van Rotterdammer Michel Perridon een nieuwe zaal voor hedendaagse kunst en horeca kon komen. Dat nieuwe paviljoen moest op het parkeerterrein van de drie villa's aan de Westersingel komen, die eigendom zijn van de Welgelegen Groep. De ruimte tussen panden zou dan een nieuwe ingang voor het aangrenzende museumpark kunnen worden. Een investering van 40 miljoen euro.

Nu zijn de onderhandelingen tussen de gemeente en de Welgelegen Groep afgebroken. Ze werden het niet eens over koop, huur en uitgifte in erfpacht van de grond. Nu het nieuwe paviljoen niet op die plek tussen de villa's kan komen, is het maar de vraag of het überhaupt nog gebouwd kan worden. Er is geen geld en vooralsnog geen andere plek.

Ondergrondse entree

Het geklapte paviljoenplan is lang niet de eerste tegenslag. In de eerdere schetsen die de Rotterdamse Francine Houben van architectenbureau Mecanoo heeft gemaakt, stond een nieuwe, half-verdiepte entree. Dat moet toch anders, omdat de museumwinkel en de horeca dan minder goed zichtbaar zijn voor museumbezoekers. Het nieuwe voorstel: een bovengrondse entree, voor het Bodon-gebouw. Die ingang is lichter, het gebouw is beter toegankelijk voor minder validen en er is een betere verbinding tussen de straat en het museum. Dat nieuwe plan wordt nu verder uitgewerkt en voorgelegd aan de commissie Welstand en Monumenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die ook hun goedkeuring moeten geven.

Henket Paviljoen

In eerdere plannen van de architect werd voorgesteld het Henket Paviljoen te verplaatsen. Dat is 30 jaar geleden gebouwd voor het tentoonstellen van de Collectie Van Beuningen-De Vriese. Maar vanwege de hoeveelheid daglicht en het interne klimaat kan daar nu maar weinig kunst tentoongesteld worden. Ook allerlei nodige technische installaties kunnen niet worden ingebouwd en er is wateroverlast in de kelder omdat de vijver overloopt.

Het idee was om het paviljoen uit elkaar te halen en op een andere plek te zetten. Maar na uitvoerig onderzoek blijkt dat de fundering niet gedemonteerd kan worden. Met het deel dat wel kan worden verplaatst, wordt het ontwerp aangetast en dat is "juridisch gezien moeilijk", zegt de gemeente. Dus zijn de enige twee opties; slopen of het paviljoen laten staan en helemaal opknappen.

Kenniscentrum

Een kantoor, een bibliotheek en een archiefruimte zijn voor het museum belangrijke voorwaarden. Die zouden een plek in het museum zelf krijgen. Nu wordt geprobeerd het onder te brengen in een kenniscentrum voor meerdere culturele instellingen. Dan hoeft er niets nieuws te worden gebouwd, maar kan er ook ruimte gehuurd worden bij een andere instelling.

Geldschieters gezocht

Nog altijd heeft Boijmans weinig geld kunnen ophalen bij geldschieters. De komende weken wordt daarom de zoektocht naar extern geld verder opgepakt. Werd eerst vooral bij filantropische instellingen gekeken, nu moet er meer gepolst worden bij grote bedrijven voor een bijdrage aan de renovatie en uitbreiding, zo zei wethouder Van Gils tegen de gemeenteraad.

Als dat niet lukt en er echt alleen maar geld binnenkomt voor het verbeteren van technische installatie, verwijderen van asbest en de aanpak van de waterproblemen, dan blijft het daarbij. Er komt dan bijvoorbeeld geen betere entree en betere toegankelijkheid voor minder validen.

'Steeds maar wijzigingen van de plannen'

De gemeenteraadsleden horen de update kritisch aan. Veel politieke partijen zijn bezorgd dat het benodigde geld er niet komt. Leefbaar Rotterdam wil weten waarom het nu toe drie keer toe is mislukt geld te krijgen van belangrijke geldschieters.

Bijna alle partijen hebben het idee dat er steeds weer nieuwe eisen op tafel komen. Bijvoorbeeld een nieuwe toevoerweg voor kunsttransporten onder het Museumpark door. Zonder dat zou het lenen van kostbare en populaire kunststukken steeds moeilijker worden, zegt het gemeentebestuur. Dat is juist van groot belang om veel bezoekers te trekken. Die nieuwe ingang moet er dus hoe dan ook komen, maar zat niet in de noodzakelijke plannen.

Gerben van Dijk van de CU-SGP vindt dat steeds onduidelijker wordt wat er nu wel en niet nodig is. Maar op de vraag of de gemeente dan eventueel ook meer geld wil betalen als er te weinig binnenkomt, kwam geen antwoord. De raad sprak zich eerder al uit tegen extra investeringen vanuit de gemeente. De SP denkt dat Boijmans ook goede bezoekersaantallen kan halen zonder grote uitbreidingen. "Het draait om een goede visie, een goede directeur en het zit niet in de bakstenen", zegt Pieter Schol van de SP.

Eindstand

Over een maand moet duidelijk zijn wat er allemaal nodig is en hoeveel dat gaat kosten. Dan moet ook bekend zijn hoeveel extra geld er van externe partijen komt. Dit eindrapport wordt eind november besproken. Daarna wordt een voorstel gemaakt hoe de verbouwing er uiteindelijk definitief uit gaat zien.

Museum Boijmans van Beuningen gaat op zijn vroegst in het najaar van 2028 weer open. Eerder werd nog uitgegaan van een opening in het voorjaar van 2026.