Natuur van wereldklasse in Chris Natuurlijk van 9 oktober

Biesboschkenner Wim van Wijk en oud-boswachter Jacques van der Neut vertellen in Chris Natuurlijk over hun boek Biesbosch en Haringvliet, natuur van wereldklasse. Het boek beschrijft wat er in de afgelopen jaren is gedaan om de natuur in de delta op te tillen tot "natuur van wereldklasse”.

Wim van Wijk en Jacques van der Neut | Foto: Rijnmond

De Kaap in de kringloop

In de Rotterdamse wijk Katendrecht hergebruiken bewoners sinds mensenheugenis kleding en andere materialen. In samenwerking met Rotterdam Circulair is Verhalenhuis Belvédère op zoek naar verhalen van Rotterdammers over hergebruiken en recyclen. In Chris Natuurlijk vertellen bewoners op de Kaap over kunst van gebruikte theebladeren en zelfgemaakte verzorgingsproducten.

Maarten Tromp en de armada van 1639

In Het Monsterschip beschrijft Luc Panhuysen hoe het zeevaarder Maarten Tromp in 1639 lukt om met een gammele vloot de Spaanse Armada te verslaan. Om de sfeer aan boord van een zeilschip te proeven heeft de schrijver van het boek over Tromp twee weken meegevaren op een driemaster.

Noten rapen

Herfst, tijd om noten te rapen. In de serie De plant van de Maand kiest botanicus Melitta van Bracht van de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid, dit keer voor een plant die heerlijke nootjes geeft.

Hazelnoten en blad van de hazelaar | Foto: Rijnmond

Zaterdag 9 oktober van 08:00 tot 09:00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.