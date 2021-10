Gorinchem vangt een maand 300 vluchtelingen op

De vluchtelingen blijven vier weken in het pand aan de Vroedschapstraat in de Gildenwijk. De normale opvanglocaties zitten vol, en noodopvang is niet op tijd klaar om de toestroom van vluchtelingen in Nederland op te kunnen vangen. Daarom hebben gemeenten gekeken of er plekken zijn die snel als tijdelijke opvang ingericht kunnen worden.

Gorinchem heeft toegezegd dat het COA het oude belastingkantoor mag gebruiken. Daar zijn eerder vluchtelingen opgevangen, tot vorig jaar. Er is weinig nodig om het gebouw weer in gebruik te nemen en nu de nood hoog is, zegt de gemeente Gorinchem bij te willen dragen aan de hulpvraag. Anders komen vluchtelingen in sporthallen.

De eerste vluchtelingen komen over twee weken. Omwonenden hebben er een brief over gekregen met een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.