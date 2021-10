Celstraf voor beschieten van panden in Rotterdam en Capelle aan den IJssel

De rechter heeft het beschieten van panden in Rotterdam en Capelle aan den IJssel bestraft met drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Doelwit waren het restaurant en de woningen van een en dezelfde familie.

De 24-jarige verdachte uit Amsterdam heeft bekend en zegt in opdracht te hebben gehandeld. Hij wilde geen namen noemen en zegt ook niet te weten waarom hij moest schieten.

De rechtbank noemt de beschietingen ‘indringend en intimiderend’ en verwijst ook naar recente andere beschietingen in Rotterdam en elders.

De incidenten waren kort na elkaar op 18, 19 en 21 januari van dit jaar. Niemand raakte gewond. De restauranteigenaar en zijn vrouw sliepen wel boven het bedrijfspand toen dat werd beschoten.

Het vermoeden bestaat dat de dreigementen gericht waren tegen de zoon van de eigenaar. Zijn huis in Capelle is beschoten maar de man verblijft al langere tijd in het buitenland.

De straf is wat lager dan justitie had geëist, namelijk vier jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechter zegt te hebben gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd.