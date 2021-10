Eigenaar café Hoogvliet aangehouden na schietpartij

De politie heeft twee mannen aangehouden na de schietpartij donderdagavond rond een café in Hoogvliet. Het gaat om een 50-jarige man uit Spijkenisse en een 41-jarige Vlaardinger. De Spijkenisser is de eigenaar van het café aan de Texasweg, vertellen meerdere bronnen aan Rijnmond.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het café. Mogelijk is zowel binnen als buiten het pand geschoten. Een 23-jarige man uit Doetinchem raakte bij de schietpartij gewond. Hij werd in het been geraakt. De politie hield het slachtoffer in eerste instantie aan, maar hij is later vrijgelaten.

De gewonde man werd na de schietpartij door een man naar het Spijkenisse MC gereden. De spoedpoli was op dat moment, kort na middernacht, al gesloten. Daarna is de gewonde naar een ander ziekenhuis gebracht.

Het pand aan de Texasweg werd in 2019 al een keer beschoten. Toen was het nog een eetcafé. Het café en het restaurant, dat thuisbezorging doet, zijn nu van elkaar gescheiden. Burgemeester Aboutaleb sloot het pand in 2019 voor enkele weken. Het is nog onbekend of hij nu dezelfde maatregel neemt.