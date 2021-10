Politie sluit dossier verdronken Roemeen alsnog; vrienden gaan door met zoeken

Wandelaars ontdekten het lichaam van de 34-jarige Roemeen woensdag 29 september in de Rijnhaven. Orso werd in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 september voor het laatst gezien. Hij was toen met vrienden op stap in de omgeving van de Witte de Withstraat. Rond 01:40 uur was hij plotseling verdwenen. Het is onduidelijk hoe hij van Rotterdam-Centrum uiteindelijk bij de Rijnhaven is gekomen.

De vrienden vonden donderdag de Alfa Romeo, die ook op maandag 27 september als vermist was opgegeven, in een parkeergarage in de Hartmansstraat. De politie heeft de wagen vrijdag onderzocht en geen sporen gevonden die wijzen op een misdrijf. "Het blijft een mysterie", zegt vriend Katalin Preda. "Hoe is hij op Zuid gekomen? Geen auto, geen metro en hij had een hekel aan lopen."

De telefoon van de Roemeen werd bij metrostation Maashaven gevonden. De vrienden van Orso gaan dit weekeinde proberen de geblokkeerde telefoon te unlocken om te zien met wie de man het laatst contact heeft gehad. Ook hopen zij dat mensen die camerabeelden langs de route Witte de Withstraat - Erasmusbrug - Posthumalaan - Rijnhaven - Maashaven willen kijken of zij tussen zaterdag 25 september 01:45 uur en 03:00 uur nog bijzonderheden op beelden ontdekken.

Volgens de politie is Corin-Gabriël Orso om het leven gekomen toen hij aan de waterkant ging plassen. Toen zijn lichaam werd gevonden, stond de gulp open. Preda: "We hopen dat de mensen ons willen helpen. Het is moeilijk om dit verhaal een plek te geven zonder volledige duidelijkheid over die laatste uren."

Heeft u informatie? Mail naar nieuws@rijnmond.nl.