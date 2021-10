Na 13 jaar leegstand wordt voorzichtig een stukje van het oude postkantoor aan de Coolsingel gesloopt

"Dat wordt meteen een bijzondere operatie, want het is wel een rijksmonument van 100 jaar oud", zegt projectmanager Rutger Laurs over de sloopwerkzaamheden die de komende maanden worden uitgevoerd.

"We gaan er stukje vanaf slopen om een woontoren van 150 meter te kunnen bouwen. Dat ligt natuurlijk gevoelig omdat het een monument is, maar ook omdat we het grootste deel van monument willen behouden en een nieuwe bestemming willen geven. Dus er moet heel voorzichtig gesloopt gaan worden."

Dat voorzichtig slopen wordt gedaan aan de achterkant van het postkantoor, aan het Rodezand. Daar wordt de 155-meter hoge POST-toren gebouwd die straks 305 appartementen en 43 woonetages zal tellen. Halverwege 2023 zal de woontoren voor het eerst boven het oude postkantoor uitkomen. Aan de achterkant van het oude postkantoor komt de nieuwe entree van de woontoren. Ook de grote centrale hal wordt aangepakt, en er komt horeca in het pand.

Wie bang is dat de toren opzichtig boven het postkantoor zal uitsteken, heeft volgens Laurs niks te vrezen. De toren komt niet bovenop het voormalige postkantoor, laat Laurs weten. Hij gebaart naar waar de toren komt te staan. “Hij 'landt’ in het gebouw, maar als je aan de Coolsingel staat, ga je dat niet zien. Het is geen volume bovenop het postkantoor.”

Postkantoor Coolsingel | Foto: Rijnmond

Expeditiehof

Laurs legt uit waar de eerste werkzaamheden worden uitgevoerd. “Er is een binnenhof aan de achterkant van het monument. Dat is het oude 'expeditiehof' waar de postbodes hun post kwamen halen en brengen. Dat is afgesloten met één vleugel en die gaan we slopen. Er komt dan een soort rechthoek vrij om de toren te bouwen. Daar gaan we dus een fundering maken voor de toren. "

Donormateriaal

De sloopwerkzaamheden gaan alles bij elkaar zo'n vijf maanden duren. Dat het zo lang gaat duren, heeft volgens Laurs te maken met het feit dat de slopers heel voorzichtig te werk moeten gaan. "De gemeente heeft ons ook opgedragen om donormateriaal te verzamelen. Dat is materiaal met historische waarde. Het plan is om dat zoveel mogelijk te redden en waar mogelijk te hergebruiken bij de renovatie van het resterende monument. "

De projectmanager geeft een voorbeeld van hoe gesloopte stukken postkantoor later weer terug kunnen komen. "Je ziet bijvoorbeeld drie poorten aan de Rodezandkant van het gebouw. Die poorten hebben hele mooie smeedijzeren hekken, en die gaan we bewaren. Wij kijken nog hoe we die gaan hergebruiken. Misschien moeten we aan voorkant een nieuwe poort maken en dat we dan dat materiaal daarvoor gebruiken."

Het plafond van het oude postkantoor | Foto: Rijnmond

Schroefpalen

Voorlopig hee f t het bouwproject nog geen last van de wereldwijde schaarste aan bouwhout en staal, denkt Laurs. “Daar hebben we op dit moment minder mee te maken omdat we eerst gaan slopen. Dat duurt al bijna een half jaar. Daarna beginnen we met de fundering. Dat doen we met schroefpalen van zestig meter lang, en dat duurt ook wel een paar maanden. Dan pas gaan we echt bouwen aan de kelder en zie je dat de toren langzaam de grond uit komt. tegen die tijd zullen we zien wat de materiaalprijzen doen.

Wat de bouw van de woontoren betekent voor de doorstroom in de drukbezochte binnenstad, moet nog blijken. Gezien de centrale locatie van het pand aan de Coolsingel, ziet Laurs enige overlast als onvermijdelijk. “Binnenstedelijk bouwen is altijd lastig, dat zien we ook bij de Zalmhaventoren en de Cooltoren. Wij zitten nog iets centraler in de stad, pal aan de Coolsingel. En daar zal de logistiek van bouwmaterialen deels overheen gaan."

Als één van de weinige gebouwen overleefde het voormalige postkantoor het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940, al raakte het pand wel beschadigd. Het gebouw is een rijksmonument. In 2019 opende het oude postkantoor voor het laatst haar deuren voor publiek tijdens de Rotterdam Architectuur Maand. Over 47 maanden, in 2025, moet de nieuwe woontoren af zijn.