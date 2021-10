Arnout en Rosan zeilden door corona noodgedwongen twee jaar met hun tweejarige peuter over de wereld

Al op een van de eerste dates van Rosan en Arnout kwam het ter sprake. Een wereldreis, per zeilschip. "We spraken toen al over een avonturenbootje." Augustus 2019 was het zover. Vanuit de haven van Oud-Beijerland vertrokken ze aan hun droomreis, samen met hun tweejarige zoon Berend. "Eerst zouden we gaan kijken hoe Berend het op zee zou hebben. Dat ging hartstikke goed", blikt Rosan terug. Toen werd besloten om de oversteek naar de Caribische eilanden te maken: van Tenerife naar Frans-Guyana.

De reis van Arnout en Rosan leverde ook mooie plaatjes op | Foto: Privé

De reis bracht natuurlijk een ander ritme met zich mee. Zo moesten Arnout en Rosan rekening houden met hun jonge peuter, die telkens met één van de ouders naar bed ging. In de nacht moest er namelijk gevaren blijven worden. "Overdag sliepen we allebei nog twee uur bij. Zo ging het 22 tot 26 dagen achter elkaar", lacht Rosan. Met veel Duplo en fitness-oefeningen werd peuter Berend beziggehouden. Op Bonaire leerde hij zwemmen. Arnout: "Die energie moest eruit."

Arts op Bonaire

Uiteraard waren er ook problemen tijdens de reis. Zo brak de ankerketting af vlakbij de rotsen. "We hebben ook een goede ruige storm gehad bij onze oversteek naar Tenerife. Er kwam ook een groot weerfront langs. Dan zie je echt een harde lijn in de wolken die je nadert. Dan moet je genoeg zeil naar beneden hebben gehaald", zegt Arnout. Het Rotterdamse stel raakte niet in paniek. "Je weet namelijk hoeveel voorbereiding je hebt getroffen. Je kunt op elkaar aan."

Arnout aan het werk op de boot | Foto: Privé

Arnout en Rosan kwamen in de eerste coronagolf op Grenada vast te zitten. Ze mochten zes weken lang slechts één dag in de week van de boot af om boodschappen te doen. "Er waren meerdere zeilboten die zich afvroegen of ze wel konden blijven. De Azoren waren ook gesloten, dus je had geen tussenstops. We hadden eten voor elf weken ingeslagen, omdat we in zeven weken moesten terug zeilen naar Nederland", zegt Rosan.

Peuter Berend speelt op het water bij een strand | Foto: Privé

Maar de Rotterdammers zaten niet bij de pakken neer. Rosan is basisarts en besloot van haar achtergrond gebruik te maken. Dat had ook een financiële reden, omdat het stel maar één jaar voor deze reis had gespaard. "Toevallig was er op Bonaire een vacature vrij in een ziekenhuis. Ik kon gelijk beginnen", vertelt Rosan. Nadat alle officiële documenten waren geregeld, mochten Arnout en Rosan in Bonaire varen." Vervolgens werkte Rosan met veel plezier zes maanden op het eiland.

Rosan voor het ziekenhuis op Bonaire waar ze zes maanden tijdens haar reis voor werkte | Foto: Privé

Het werk in het ziekenhuis was volgens Rosan niet hectisch, maar wel spannend. "We hadden een IC voor ongeveer 48 uur. Als iemand daar langer op moest zitten, dan moest de patiënt naar een ander eiland worden overgeplaatst. Het was spannend, omdat je niet wist welk eiland 'open' was", legt Rosan uit.

Afgelopen weekend zijn Arnout, Rosan en Berend feestelijk in de haven van Zuid-Beijerland onthaald. Er wordt al nagedacht over een volgende reis. "We willen nog een keer naar het noorden", zegt Rosan. "Maar we hebben nog een aantal jaren om dit nog eens te doen."