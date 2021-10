Excelsior-directeur Daan Bovenberg in FC Rijnmond: 'Supporters hadden vraagtekens rond de selectie, maar nu is het stukje trots terug'

Na een paar teleurstellende jaren maakte Excelsior afgelopen zomer schoon schip. Veel oudere en ervaren spelers vertrokken en maakten plaats voor met name jong talent. Maar door de leegloop begon Excelsior met een bijzonder kleine groep aan het nieuwe seizoen. "Supporters hadden een hoop vraagtekens rond de selectie", vertelt algemeen directeur Daan Bovenberg in FC Rijnmond.

"We hebben een fase gehad waarin je van heel veel spelers afscheid neemt en vervolgens heel lang wacht met het vastleggen van nieuwe spelers", vervolgt Bovenberg. "Omdat we niet in een bepaald stramien wilden zoeken. We willen jonge jongens de kans geven, maar dat heeft tijd nodig. Het vraagt een vorm van lef en durf, in het begin werden mensen daar onrustig van."

"Maar nu is het stukje trots weer terug. Excelsior moet een club zijn waar mensen graag naartoe komen. Op dit moment zijn we op een heel goede manier stappen aan het zetten, er zit een frisse wind in. En dat wordt opgemerkt."

Periodetitel

Een vernieuwde selectie leverde Excelsior een goede start op in de eerste divisie. Bijna werd zelfs meteen de eerste periodetitel binnengesleept. "Daar is zeker teleurstelling over geweest, als je zo dichtbij bent en je pakt 'm niet is dat jammer. Geen man overboord, maar daar waren we wel goed ziek van."

Hoe realistisch het is om dit seizoen al volop mee te doen om promotie, weet Bovenberg niet. "Wij moeten altijd voor iets spelen, dat hebben we de afgelopen twee jaar niet gedaan. Dat mag niet gebeuren. Je ziet nu zoveel enthousiasme en positiviteit, daar begint het allemaal mee."

"Het is zaak om zowel op het veld als daarbuiten te bouwen aan een club met jonge talentvolle mensen die bij Excelsior een volgende stap kunnen zetten. Van daaruit willen we een club creëren waar mensen graag komen en trots op zijn. En natuurlijk willen we binnen afzienbare tijd terug naar de eredivisie. Maar we mogen als club heel blij zijn met waar we nu staan."

Kijk hieronder de hele uitzending van FC Rijnmond terug.