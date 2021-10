Miniworld-directeur zeer teleurgesteld ondanks deel kwijtschelding van de huur: 'Echt verbazingwekkend'

Van Buren zegt dat Miniworld, dat in 2007 haar deuren opende, door de coronacrisis namelijk 70 procent omzetverlies heeft gedraaid. De directeur is niet te spreken hoe de gemeente zich gedraagt. Hij klaagt ook over de vele lekkageklachten waar gemeente Rotterdam niets aan zou doen. "Ik ben zeer teleurgesteld hoe we behandeld worden", benadrukt Van Buren. "Dit had ik niet verwacht. Ik vind het echt verbazingwekkend."

De 'ontelbare' lekkages zouden volgens hem de bedrijfsvoering ernstig verstoren. Ook beklaagt Van Buren zich dat Miniworld nooit een opstartsubsidie heeft gekregen, terwijl dit wel wordt aangehaald.

Resterende huur

Volgens wethouder Bas Kurvers (VVD) van Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving gaat het om een uitzondering voor Miniworld. Als de gemeente niets had gedaan, had dat het einde betekend van de Rotterdamse attractie. Kurvers schrijft dat Miniworld voor de coronapandemie al huurachterstanden had.

Miniworld heeft moeten beloven dat de resterende huurschuld wel wordt betaald voor 1 april 2022. Daarna wordt er ook samen met de gemeente gekeken naar de financiële situatie van Miniworld. Van Buren kan niet zeggen of er voor die tijd aan de resterende huur voldaan gaat worden. "Dit moeten we nog gaan uitzoeken. Het nieuws is zeer vers."

De woordvoerder van wethouder Kurvers laat weten niet op de uitspraken van Miniworld-directeur Van Buren te willen reageren en het bij de brief te laten.