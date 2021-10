Brand in het dak is de volgende tegenvaller voor De Hofstee; crowdfundingsactie moet de zorglocatie lucht geven

Eerst moest de zorglocatie tot hun eigen verbazing van het gas af en nu moet De Hofstee de volgende financiële tegenslag verwerken. Het dak van het gebouw aan de Drogendijk in Spijkenisse, waar binnenkort twintig verstandelijke gehandicapten hun intrek zullen nemen, is door een brand vorige week donderdag ernstig beschadigd. Daarom heeft de non-profit stichting 10 duizend euro nodig om vooruit te kunnen.

De Hofstee is opgericht om de bestaande kleine woonzorgvoorziening in Maraboehoek in Spijkenisse te vervangen. De stichting is financieel volledig afhankelijk van donaties en giften.

Door de brand wordt de oplevering van De Hofstee vertraagd. Bovendien moest de zorglocatie van de gemeente Nissewaard van het gas af. Dat zorgde nog eens voor extra kosten: zo'n 200 duizend euro. "We hebben namelijk een bodemwarmte moeten monteren", legt initiatiefnemer Arie Korengevel uit, wiens zoon ook in De Hofstee zal intrekken. Daarom is er al een behoorlijke financiële achterstand voor het wooncomplex.

Kijk hieronder naar de reportage over De Hofstee in november 2020. De tekst gaat verder onder de video:

Korengevel hoopt via een crowdfundingsactie zeker 10 duizend euro op te halen. Het geld dat boven het streefbedrag komt, kan De Hofstee eveneens goed gebruiken. "Er is een behoorlijk gat in de begroting gekomen. Zo hebben we ook de inrichting van de zorglocatie uitgesteld. Ook is het geld dat voor de dagbesteding van de verstandelijke beperkten was bedoeld naar de warmte- en kou-opslag gegaan", zegt Korengevel.

Via deze link kun je geld doneren aan De Hofstee.