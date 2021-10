Geen opvanglocatie voor drank- en drugsverslaafden in Hoogvliet en IJsselmonde

Het bord van Antes op het pand aan de Klaasje Zevensterstraat in Hoogvliet | Foto: Rijnmond

De plannen voor een opvanglocatie van drank- en drugsverslaafden van Antes in Hoogvliet en Rotterdam-IJsselmonde gaan niet door. Initiatiefnemer Antes heeft zich teruggetrokken.

Omwonenden en ook leden van de gebiedscommissies waren woest over de komst van de 34 drank- en drugsverslaafden. Eerder hadden de beide gebiedscommissies negatief geadviseerd over het plan.

Nu blijkt dat door aanvullende eisen bij de aanpassing van het pand, het gebouw helemaal niet geschikt is om de verslaafden op te vangen. Ook de lange wachttijd voor de omgevingsvergunning speelt een rol. Daarom heeft Antes nu de stekker uit het project getrokken.

Omwonenden zullen later nog geïnformeerd worden in een aparte brief.