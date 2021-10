Babygehuil uit container blijkt loos alarm

De bewuste container op de Langeplaat in Rozenburg | Foto: MediaTV - Killian Lindenburg

De hulpdiensten zijn vrijdagavond uitgerukt om een vuilcontainer aan de Langeplaat in Rozenburg te onderzoeken, nadat iemand de melding had gedaan dat er babygeluiden te horen waren. Een baby werd niet gevonden.

De politie kreeg rond 19:30 uur de melding dat de geluiden te horen waren uit een container. Politie, brandweer, een ambulance en een traumahelikopter zijn daarop naar Rozenburg gestuurd. De brandweer laat weten dat ze het zekere voor het onzekere nemen en ook andere containers checken of er geluiden zijn te horen. De politie kon nog niet zeggen of er verder onderzoek wordt gedaan naar de melding.

Vanmorgen was er in Delft ook al een melding van babygeluiden uit een container. Toen werd er niets gevonden. In Zoetermeer moesten een kind en een man vrijdagmiddag wel uit een container worden bevrijd.