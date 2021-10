Bijlow belangrijk met late redding bij minieme zege Oranje op Letland; Capellenaar Lang maakt debuut

Een lang niet altijd even zorgvuldig Oranje kwam de hele wedstrijd maar moeilijk tot kansen in Letland. De openingstreffer viel dan ook uit een hoekschop van Memphis Depay, die door Klaassen in de verre hoek binnen werd geschoten. Vlak daarna gaf Oranje een aantal behoorlijke mogelijkheden weg, maar Bijlow hoefde uiteindelijk niet concreet in te grijpen in de eerste helft.

Na rust vervolgde de wedstrijd het spelbeeld van een oppermachtig maar slordig Oranje tegen een afwachtend Letland. Het was wachten op de 0-2, maar Nederland bleef te vaak doorcombineren of vond geen doel in de afwerking. Daarmee bleef een resultaat voor de Letten tot de laatste minuten een reële mogelijkheid.

Bij de laatste Letse kans op de gelijkmaker, in de blessuretijd, moest Bijlow zich nog serieus onderscheiden. De doelman van Feyenoord werkte een inzet na een hoekschop goed uit de verre hoek. Daarmee bleef Oranje een flater, in een toch enigszins hopeloos Lets decor, bespaard.

Zirkzee twee keer trefzeker

Eerder op de avond speelde Jong Oranje in de tweede kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap van 2023 met 2-2 gelijk tegen Jong Zwitserland. Nederland kwam in Lausanne op een 2-0 achterstand, maar twee treffers van Schiedammer Joshua Zirkzee voorkwamen een nederlaag.

Beide treffers van Zirkzee kwamen voort uit corners. De eerste tikte hij van dichtbij binnen, de tweede was een kopbal in de verre hoek.