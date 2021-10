Het weer van vandaag: zonnig herfstweer

Vandaag kunnen we genieten van een heerlijke herfstdag met volop zonneschijn en blijft het droog. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op 17 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind, windkracht 2 of 3.

Vanavond en vannacht is het helder met vanuit het westen velden met sluierbewolking en plaatselijk ontstaat er mist. De temperatuur gaat flink omlaag en varieert van 7 graden langs de kust tot lokaal 2 graden in het oosten van het Rijnmondgebied.

Morgen - na het verdwijnen van de eventueel aanwezige mist - zijn er zonnige perioden afgewisseld door (hoge) wolkenvelden en blijft het droog. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. In de avond valt er uit de bewolking even wat lichte regen, maar het zal gaan om geringe hoeveelheden. De temperatuur komt in de middag uit op 17 graden. De wind gaat uit het noordwesten waaien en waait zwak tot matig.

Vooruitzichten

Vanaf maandag domineert de bewolking met af en toe zon en soms valt er eens wat lichte regen of een bui. Grote neerslaghoeveelheden worden voorlopig niet verwacht. De temperatuur gaat omlaag en komt op dinsdag en woensdag niet hoger meer uit dan 13 of 14 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 oktober bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 14,9 graden en de minimumtemperatuur 7,2 graden. Er valt gemiddeld 23,2 mm neerslag.