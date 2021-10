Lingeriewinkel voor vrouwen met borstprothese: 'Je mag hier je tranen laten vloeien en boos zijn'

Borstkanker is een ingrijpende ziekte die jaarlijks het leven van zo'n 17 duizend vrouwen drastisch verandert. Oktober is borstkankermaand en dan wordt er extra aandacht aan deze ziekte besteed. Voor Mirjam Brouwer is het dagelijkse kost. Zij werkt bij Louisana, een winkel in Rotterdam-Kralingen gespecialiseerd in borstprotheses en lingerie en badkleding voor vrouwen die een borstprothese dragen. Vrouwen komen in de winkel terecht na een borstverwijdering en dat is een kwetsbaar moment: "Je mag hier je tranen laten vloeien en boos zijn."

Mirjam weet hoe het is om te strijden tegen deze ziekte. Twintig jaar geleden kreeg zij namelijk zelf borstkanker. "Er is veel veranderd in twintig jaar, maar daardoor heb ik ook mijn werk hier gekregen. Het heeft mijn leven ook verrijkt eigenlijk. En je kan dingen meegeven aan de mensen, dat vind ik heel fijn", vertelt Mirjam. Naast Mirjam zijn ook de meeste andere medewerkers ervaringsdeskundigen. En dat helpt bij het werk dat zij doen: "Daarmee kan je veel aan de mensen doorgeven en doorbreek je een bepaalde emotie, omdat vrouwen heel kwetsbaar zijn als ze in de winkel komen."

'Mensen mogen hier zichzelf zijn'

De vrouwen die de winkel bezoeken worden na een borstverwijdering vanuit het ziekenhuis doorverwezen naar de winkel op de Admiraliteitskade. Vaak zitten ze dan nog midden in de behandeling tegen borstkanker. Bij binnenkomst in de winkel wordt dan ook eerst een intakegesprek gehouden: "We vragen hoe ze in de behandeling staan en hoe het met ze gaat. Daarna gaan we in de paskamer de juiste prothese aanmeten." Het passen is vaak een intiem en emotioneel moment. "Daarbij vloeien ook weleens tranen. Dat mag hier. Je mag je tranen laten vloeien en boos zijn", vertelt Mirjam. "Dat vinden we juist prettig, dat de mensen hier zichzelf mogen zijn en zichzelf kunnen uiten", vervolgt ze.

Veilige omgeving

De consulentes in de winkel nemen niet alleen hun eigen ervaringen mee, zij worden ook opgeleid om vrouwen in deze heftige periode te kunnen ondersteunen en adviseren. "Het is nogal wat, daarom is het is belangrijk dat je weet waar je het over hebt." In de winkel zelf is ook een veilige omgeving gecreëerd. Er zijn twee paskamers aanwezig, eentje met wat meer privacy. Die wordt dan ook gebruikt voor het aanmeten van de borstprotheses. Daarnaast is het assortiment van borstprotheses inclusief en er op gericht zodat alle vrouwen zich er goed bij voelen: "We hebben allerlei soorten vormen, maten en kleuren en daar kunnen we het op aanpassen."

'Ik wist niet dat dit bestond'

Het is uniek dat een winkel alleen in borstprotheses is gespecialiseerd, daarom komen vrouwen uit heel het land naar de Rotterdamse zaak. Wie langs loopt, weet ook vaak niet wat er achter de deur schuilt. "Er komen ook weleens dames binnen die denken 'wat een leuke winkel' en dan binnen komen kijken. We zeggen dan wel dat we een winkel zijn voor gespecialiseerde lingerie en dan zijn ze helemaal verbaasd: 'ik wist niet dat dit bestond'. Dan nemen ze altijd wel een foldertje mee, want ze hebben dan een zus, tante of wie dan ook die er baat bij kan hebben", vertelt Mirjam

'Je mag weer vrouw zijn'

Mirjam vindt dat de ontwikkelingen op het gebied van lingerie voor vrouwen met een borstprothese de afgelopen jaren hard zijn gegaan: "Er is nu meer keus dan toen ik hier kwam werken. Marlies Dekkers heeft bijvoorbeeld ook een bh ontwikkeld voor vrouwen met een borstprothese, dat is ook bijzonder. Je mag weer vrouw zijn."