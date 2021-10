Onbekenden openen vuur op taartenwinkel Rotterdam-Alexander

Medewerkers van een filiaal van de Multivlaai aan het Poolsterplein in Rotterdam-Alexander ontdekten bij de opening van de zaak op zaterdagochtend vijf kogelgaten in de winkelruiten. De politie kreeg rond half twee in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding van knallen nabij winkelcentrum Alexandrium. Toen zij daar 's nachts aankwamen, troffen zij daar niks aan.

Zaterdagochtend alarmeerde het personeel van de gebakwinkel de politie. Agenten hebben toen diverse kogelhulzen opgeruimd. De politie tast nog in het duister over wat er precies gebeurd is op het plein voor de winkel en of er gewonden zijn na het schietincident. De winkel is voorlopig gesloten.