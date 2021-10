Amateurvoetbal: treurige zaterdag voor regioploegen in tweede divisie; Jong Sparta, Excelsior Maassluis en ASWH allemaal onderuit

Jong Sparta begon de achtste speelronde als nummer twee van de tweede divisie, en speelde tegen nummer drie AFC. Op Het Kasteel liepen de Rotterdammers na negen luttele seconden al achter de feiten aan. Uit de eerste de beste lange bal werkte Raily Ignacio de bal in het Rotterdamse doel: 0-1.

Tekst gaat verder onder de video.

Binnen het halfuur verdubbelden de Amsterdammers hun voorsprong, via een rake kopbal van Yordi Teijsse. Na een uur spelen besliste Ignacio de wedstrijd met zijn tweede treffer van de middag. Jong Sparta deed verder in de tweede helft nog wel iets terug via Marouane Afaker, maar kwam niet meer in de buurt van een resultaat. In de laatste minuten bepaalde oud-Feyenoorder Splinter de Mooij van AFC de eindstand op 1-4. Daarmee zakken de Rotterdammers voorlopig naar plek vier in de tweede divisie.

Dramatische eerste helft Excelsior Maassluis

Ook Excelsior Maassluis beleefde een vervelende zaterdagmiddag in de tweede divisie. Op bezoek bij Spakenburg ging de ploeg van trainer Dogan Corneille met 4-2 onderuit. Vooral in de eerste helft kwam Maassluis er totaal niet aan te pas, binnen veertig minuten spelen stond Spakenburg op een 4-0 voorsprong.

Tekst gaat verder onder de video.

Na rust liet de thuisploeg de teugels wat vieren en deed Excelsior Maassluis tot twee keer toe iets terug. Een kwartier voor tijd redde Dave van Delft op aangeven van Bram Wennekers de eer voor de Maassluizers, Gabri Urbanus maakte er in de slotfase uit een hoekschop nog 4-2 van. Excelsior Maassluis zakt door de nederlaag naar plek elf in de tweede divisie.

Nipte nederlaag ASWH

ASWH hield zaterdagmiddag lang zicht op een resultaat tegen de Rijnsburgse Boys. De ploeg van trainer Richard Elzinga ging uiteindelijk met 2-1 onderuit tegen de ploeg uit het linkerrijtje van de tweede divisie. Rijnsburg kwam binnen tien minuten spelen al op voorsprong via Robbert Olijfveld, kort na rust verdubbelde Roderick Gielisse de marge.

Tekst gaat verder onder de video.

Na ruim een uur spelen kwam de spanning terug in de wedstrijd. Na een handsbal aan de kant van de thuisploeg kreeg ASWH een strafschop, die door Luuk Admiraal binnen werd geschoten. Het leverde een spannende slotfase op, maar tot echte kansen op de gelijkmaker kwam de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht niet meer. Daarmee bivakkeert ASWH na acht wedstrijden spelen nog altijd in de onderste regionen van de tweede divisie.

Tekst gaat verder onder de foto.

ASWH-doelman Bryan Janssen ging in de laatste minuten nog mee naar voren, maar ook hij kon een nederlaag tegen Rijnsburgse Boys niet voorkomen | Foto: WJ Dijkdrent/Orange Pictures

Zege voor SteDoCo, Barendrecht gelijk

In de derde divisie deed SteDoCo zaterdag goede zaken in de strijd onderin. Hekkensluiter DOVO werd in Hoornaar met 2-0 verslagen, door doelpunten van Guytano dos Santos en Olivier Pilon. Daarmee neemt SteDoCo even afstand van de onderste twee plekken. De ploeg uit Hoornaar heeft nu acht punten uit acht wedstrijden.

BVV Barendrecht verzuimde zaterdagmiddag te winnen van mede-hekkensluiter GOES. Op de eigen Bongerd werd het 2-2. Barendrecht kwam vlak voor rust op 1-0 via Ugur Altintas, maar gaf die voorsprong nog in de eerste helft weg. Goes pakte aan het begin van de tweede helft de leiding, maar Danny Monster herstelde na ruim een uur spelen de schade voor de thuisploeg.

Tekst gaat verder onder de foto.

Doelpuntenmaker Ugur Altintas tijdens Barendrecht-GOES | Foto: Danny Ploegaert/Orange Pictures

In de laatste twintig minuten was Barendrecht nog een paar keer heel dicht bij een derde treffer. Zo raakte Peter de Lange de lat en miste Tim Eekman een strafschop. Het bleef uiteindelijk bij 2-2, waarmee Barendrecht met negen punten uit acht wedstrijden de nummer dertien is in de derde divisie.

Hoofdklasse

Poortugaal en Smitshoek beleefden zaterdag een doelpuntrijke middag in de hoofdklasse. Zo won Poortugaal thuis met liefst 6-1 van 's-Gravenzande, Smitshoek trok op bezoek bij Scherpenzeel met 3-5 aan het langste eind.

Overige uitslagen hoofdklasse:

DHSC - Capelle 0-2

Achilles Veen - Rijsoord 2-1

Spijkenisse - ARC 0-3

DUNO - Zwaluwen 0-0

SC Feyenoord - Achilles '29 1-2