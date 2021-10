RIVM: 272 nieuwe coronabesmettingen, zevendaagse gemiddelde neemt toe

Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur in onze regio 272 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er minder dan vrijdag, toen er 391 nieuwe besmettingen werden gemeld. Donderdag waren er 270 besmettingen, woensdag ging het om 248 besmettingen.

Het zevendaagse gemiddelde ging van 241 besmettingen naar 252. Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur geen overleden regiogenoten gemeld. Twee personen uit de regio zijn wel opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een inwoner van Hardinxveld-Giessendam en een inwoner van Rotterdam.

Landelijke cijfers

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 2520 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 261 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests juist: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2156 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 31 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

In de ziekenhuizen bleef de bezetting vrijwel gelijk. Er liggen nu 470 mensen met corona in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat is 1 meer dan gisteren. Het aantal covid-19-patiënten op de intensive care daalde van 130 naar 127.

Regionale cijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 3 - 3062

Albrandswaard: 6 - 3624

Barendrecht: 9 - 6703

Brielle: 1 - 1903

Capelle aan den IJssel: 18- 9485

Dordrecht: 9 - 16434

Goeree-Overflakkee: 4 - 5445

Gorinchem: 5 - 4921

Hardinxveld-Giessendam: 11 - 3049

Hellevoetsluis: 10 - 4278

Hendrik-Ido Ambacht: 5 - 42238

Hoeksche Waard: 9 - 10104

Krimpen a/d IJssel: 2 - 42157

Lansingerland: 4 - 7977

Maassluis: 10 - 4175

Molenlanden: 5 - 6440

Nissewaard: 20 - 10543

Papendrecht: 5 - 4073

Ridderkerk: 3 - 6801

Rotterdam: 96 - 99509

Schiedam: 15 - 11084

Sliedrecht: 4 - 3764

Vlaardingen: 14 - 10313

Westvoorne: 1 - 1345

Zwijndrecht: 3 - 6133

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. De cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD's bestaat. Beide GGD's hebben een andere werkwijze voor het vaststellen van de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op de ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.