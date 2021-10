‘Troubadour' Einar Been: ‘Tegenwoordig lig ik wakker van beelden in plaats van klanken’

Hij wordt door velen de ‘Rotterdamse troubadour genoemd’: Einar Been. De 70-jarige muzikant heeft dan ook meerdere albums met liedjes over Rotterdam uitgebracht. Ook was hij te vinden op de planken: bijvoorbeeld in de musical over Kaat Mossel. Toch moest hij 10 jaar geleden afscheid nemen van zijn muzikale passie: door een aandoening kan hij zijn hand niet meer goed gebruiken wat onmiddellijk het einde betekende van het spelen op de gitaar. Zijn nieuwe werk bestaat niet meer uit liedjes, maar uit foto’s. En daar is hij verdomde handig in geworden.

Met een moeilijk woord heet het ‘focale dystonie’, een zeldzame aandoening waardoor de hersen-hand coördinatie niet meer goed werkt, legt hij uit in het interviewprogramma van Rijnmond, ‘De Verdieping’. “Op gegeven moment stond ik op het podium en gingen mijn vingers de andere kant uit dan ik wilde. Daardoor kon ik de ‘toetsen’ van de gitaar niet meer goed aanraken”.

Conceptuele fotografie

Natuurlijk baalde Been. Totdat hij een keer op straat getuige was van werkzaamheden. Dat ging er niet lichtzinnig aan toe. Hij ging naar huis om zijn fototoestelletje op te halen om het tafereel vast te leggen. Van het een kwam het ander. Nu heeft hij een ander ‘instrument’ in handen: geen gitaar, maar een camera. “Ik ben geen ‘fotograaf’. Ik gebruik dit instrument om vast te leggen wat ik wil uitbeelden”. Zie daar ‘conceptuele fotografie’. Het op een bijzondere manier vastleggen en uitbeelden van ‘alledaagse dingen’. Eerst in zwart-wit, later in kleur.

Einar Been kijkt niet met een zwaar gevoel terug op zijn ‘muzikale periode’. Hij is trots op wat hij gemaakt heeft. De samenwerking met Peter Blanker, met Joke Bruijs, met Marjolein Meijers. Met zichtbaar genoegen kan hij luisteren naar zijn eigen liedjes, zonder narcisme.

Gordijnen dicht

Einar Been is nu 70. Zonder het een ‘afscheidsinterview’ te laten zijn: Hoe kijkt hij terug op zijn leven dusver? Natuurlijk. Daar zijn die successen. Maar ook diepe dalen, zoals het afscheid moeten nemen van zijn levenspartner in 1996. “Toen heb ik de gordijnen wel een tijdje dicht gehad”.

Sowieso hoeven grote mensenmassa’s van Einar niet zo. “Het is de laatste tijd wel erg druk geworden”.

Luister naar een bijzondere regiogenoot, met zijn bijzondere muziek in ‘De Verdieping’. Te beluisteren op deze pagina, of via de podcast. Fotowerk zien van Einar Been? Klik dan hier.