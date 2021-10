Meerdere schoten gelost bij schietpartij in portiek aan de Frederikdwarsstraat

Agenten doen onderzoek in de Frederikdwarsstraat | Foto: Media TV

Bij een schietpartij in een portiek aan de Frederikdwarsstraat in Rotterdam-Crooswijk zijn zaterdagmiddag meerdere schoten gelost. Niemand raakte bij de schietpartij gewond. De politie heeft zaterdag twee mannen aangehouden, maar liet hen een paar uur later weer vrij.