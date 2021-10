Excelsior knokt zich naar knappe zege bij FC Emmen, Van Gassel en Dallinga weer goudhaantjes

Excelsior heeft zaterdagavond een zwaarbevochten zege op FC Emmen geboekt. In een wedstrijd waarin de Rotterdamse defensie vaak onder druk stond, kroonden sterkhouders Stijn van Gassel en Thijs Dallinga, verkozen tot respectievelijk beste doelman en beste speler van de eerste periode, zich wederom tot goudhaantjes in het met 0-1 gewonnen duel.

In het eerste halfuur van de confrontatie tussen de nummer drie en vier van de eerste divisie was Excelsior-doelman Van Gassel al een aantal keer belangrijk. Aan Rotterdamse kant zorgde enkel een inzet van Reuven Niemeijer in het zijnet, direct na het eerste fluitsignaal, voor dreiging. Toch kwam Excelsior na ruim een halfuur spelen op voorsprong.

Na een prima opgebouwde aanval belandde de bal op links bij Marouan Azarkan. Zijn voorzet werd vervolgens knap binnen gekopt door spits Dallinga, alweer zijn tiende treffer van het seizoen in eveneens tien wedstrijden.

Het restant van de eerste helft kenmerkte zich door druk van de thuisploeg en belangrijke reddingen van Van Gassel, die onder meer een poging van Azzeddine Toufiqui onder de lat vandaan haalde. Datzelfde spelbeeld hield zich na rust aan. Vooral op een schot van Rui Mendes redde Van Gassel knap, met zijn rechterhand. FC Emmen klopte steeds nadrukkelijker op de deur van de Rotterdamse defensie, die desondanks stand hield.

Vlam in de pan

In de absolute slotfase kwam Emmen eigenlijk nauwelijks meer tot kansen. De druk van de thuisploeg hield wel aan, maar de vele voorzetten werden over het algemeen makkelijk verwerkt door de Rotterdamse achterhoede. In de blessuretijd van de wedstrijd sloeg de vlam nog in de pan met een massaal opstootje, nadat Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen een hard schot van een speler van FC Emmen moest ontwijken.

Maar uiteindelijk trok Excelsior de overwinning over de streep. Daarmee zijn de Kralingers voorlopig koploper in de Keuken Kampioen Divisie, met wel een wedstrijd meer gespeeld dan FC Volendam en Jong AZ.

FC Emmen - Excelsior 0-1 (0-1)

32' Thijs Dallinga 0-1

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort, El Yaakoubi, Aberkane; Azarkan (78' Vlasenko), Wieffer, Eijgenraam (70' Chacón), Baas; Niemeijer (86' Botermans), Dallinga