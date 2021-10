Drie personen van dak gered bij flinke woningbrand aan de Prins Hendrikkade

In een woning aan de Prins Hendrikkade op het Noordereiland heeft zondagochtend een flinke brand gewoed. Toen de brandweer aankwam hing er één persoon uit het raam en stonden er drie mensen op het dak. Zij zijn door de brandweer gered. De woning raakte flink beschadigd. De Prins Hendrikkade is in beide richtingen afgesloten.

De eerste melding van de brand kwam rond 09.00 uur 's ochtends binnen. Het vuur was ontstaan op de eerste etage van de woning. De brandweer schaalde al snel op naar een middelbrand en rukte uit met twee tankautospuiten en een hoogwerker. Bij aankomst zag de brandweer dat één persoon uit het raam hing en dat er drie mensen op het dak stonden. Zij konden met de hoogwerker gered worden.

De bewoners zijn uit voorzorg ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Nadat zij uit het pand waren gehaald, wist de brandweer het vuur snel onder controle te krijgen. Rond 09.30 uur werd het sein brand meester afgegeven. De woning is flink beschadigd door het vuur en de rook. Wat precies de oorzaak was van de brand, is niet bekend.

Terwijl de brandweer het pand controleert op eventuele verborgen brandhaarden is de Prins Hendrikkade de komende uren in beide richtingen afgesloten. Verkeer naar Noord kan via het Antwerpsehoofd de Willemsbrug op.