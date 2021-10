Demi Vollering, teloorgang van het zondagvoetbal én Rotterdamse profvoetbal in Radio Rijnmond Sport

Er wordt dit weekend niet gespeeld in de eredivisie, maar dat betekent niet dat er niets is te bespreken over Feyenoord en Sparta. Bovendien is er genoeg andere (top)sport in onze regio. Radio Rijnmond Sport zit vanmiddag dus ook weer bomvol.

Zo bellen we in het eerste uur met Demi Vollering, de 24-jarige wielrenster uit Berkel en Rodenrijs. Zij heeft namelijk de Women's Tour gewonnen. We spreken met haar over dit succes. Ook hoor je Rick Vermeulen, aanvoerder van waterpoloclub SVH. De Rotterdammers zegevierden zaterdagavond voor het eerst in dit seizoen. WP Den Haag werd met 6-3 verslagen. Daarnaast komt het Nederlands voetbalelftal aan bod.

In het tweede uur hoor je veel over amateurvoetbal. Zo blikken we terug op de wedstrijden uit de tweede divisie. Verder hoor je verslaggever Frank Stout in Rotterdam-Zuid bij COAL - FC IJsselmonde in de Tweede Klasse D van het zondagvoetbal. Steeds meer ploegen verruilen 'de zondag' voor 'de zaterdag'. COAL en FC IJsselmonde zijn één van de weinige ploegen in regio West II die nog op zondag actief zijn.

In het laatste uur ruim baan voor de Rotterdamse profclubs Feyenoord, Sparta en Excelsior. We bellen met Bart Vlietstra van De Volkskrant over Feyenoord en Ruud van Os praat je bij over Sparta. Met Dylan Metselaar van supportersvereniging Pro Excelsior bespreken we de laatste stand van zaken in Kralingen.

Radio Rijnmond Sport begint om 14:00 uur en duurt tot en met 17:00 uur. Dennis Kranenburg presenteert de show. Luister hieronder live naar de uitzending: