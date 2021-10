Sportoverzicht: eerste overwinning voor SVH-waterpoloërs, Neptunus-honkballers weer terug in de titelrace

Na vijf wedstrijden houdt SVH met drie punten de puntloze concurrenten ZPB H&L Productions, dat zaterdag met 11-5 bij USZC verloor, en WP Den Haag onder zich. Aanvoerder Rick Vermeulen spreekt na de overwinning over een fijne opsteker voor het Rotterdamse team. "We begonnen met een gehavende selectie aan het seizoen. Door verschillende omstandigheden zijn er vier spelers weggegaan", legt Vermeulen uit. "Tegen WP Den Haag was het de eerste keer dat SVH met een voltallige selectie speelde." SVH trof in de eerste speelronden meteen drie toppers, waartegen telkens zwaar werd verloren.

Vermeulen geniet van de sfeer binnen de groep. "Het is een bijeengeraapt zooitje met twee Hongaren, een Duitser, een Kroaat en een Servische trainer", knipoogt Vermeulen. Na de zware verliespartijen hebben de Rotterdamse waterpoloërs volgens de aanvoerder van SVH allerminst bij de pakken neer gezeten. "Al deze jongens gaan met elkaar gezellig een biertje drinken in Rotterdam. Ik heb dat bij de andere verenigingen wel eens anders gezien." Vermeulen spreekt van een duidelijke cohesie in het team.

Luister hieronder naar het interview met SVH-aanvoerder Rick Vermeulen. De tekst gaat verder onder het fragment:

SVH wil zich graag handhaven in de eredivisie. Vermeulen denkt dat het moeilijk gaat worden. "Maar we kunnen een aantal ploegen onder ons houden. Belangrijk is ook dat we weer publiek in zwembad De Wilgenring kunnen ontvangen."

Honkbal

Neptunus boekte zondag in de Holland Series een belangrijke overwinning op Amsterdam Pirates. In het Familiestadion zegevierden de Rotterdammers met 8-2. In de vierde inning maakte de thuisploeg maar liefst zeven runs, nadat de bezoekers in de eerste inning met 2-0 voor stonden.

De ploeg van coach Ronald Jaarsma heeft na deze winst de stand in de best-of-five-serie weer gelijkgetrokken. Het staat nu 2-2. Komende donderdag gaat Neptunus bij Amsterdam Pirates op bezoek.

Basketbal

Feyenoord Basketball verloor zaterdagavond in de BNXT League met 101-83 bij ZZ Leiden. Na vier wedstrijden staan de Rotterdamse heren op de zevende plaats met zes punten.

Binnenland boekte die avond wel een overwinning. De Barendrechtse basketbaldames waren in de basketball league dames bij Utrecht Cangeroes met 97-70 te sterk. Na vier duels is Binnenland de nummer vier van de competitie met vier punten.

Handbal

In Geleen was Feyenoord Handbal zaterdag dichtbij een knap resultaat, maar V&L bleek net te sterk voor de Rotterdamse handbalheren (32-30). De ploeg heeft in de eredivisie nog geen punten gepakt. Samen met EHC deelt Feyenoord Handbal na vier duels de laatste plaats.

Hockey

Rotterdam pakte zondag een punt op eigen veld. In de hoofdklasse speelde het team van coach Albert Kees Manenschijn met 0-0 gelijk tegen Klein Zwitserland uit Den Haag. Uit zes wedstrijden hebben de hockeyheren tot nu toe zeven punten verzameld. Rotterdam is momenteel negende in de competitie.

De hockeydames van Victoria kenden in de hoofdklasse een vervelende middag bij de ongeslagen koploper Den Bosch. De Rotterdamse vrouwenploeg verloor daar met 4-0. Na zes wedstrijden is Victoria achtste met zes punten uit zes wedstrijden.

Rugby

The Hookers kon zaterdag in de lange busreis terug naar Hoek van Holland een feestje vieren. De Hoekenezen wonnen bij RC Groningen met 60-28. In de ereklasse is The Hookers knap vierde met vijftien punten uit vier wedstrijden.

Volleybal

De heren van Sliedrecht Sport verloren in hun eerste wedstrijd van dit seizoen in de eredivisie van landskampioen Dynamo. In Apeldoorn gingen de blauw-witten in een vijfsetter met 3-2 onderuit 27-29, 23-25, 25-21, 25-21 en 15-12). VCN speelde zondag bij Numidia/Limburg in Herten. De ploeg uit Capelle aan den IJssel won deze spannende wedstrijd met 3-2 in sets (20-25, 31-29, 20-25, 25-14 en 13-15) en staat nu gedeeld vijfde met drie punten. Sliedrecht Sport is achtste met een puntje.

Bij de dames boekte VCN zaterdag in de eredivisie de tweede zege van het seizoen. Bij Regio Zwolle werd er met 3-1 in sets gewonnen (25-13, 24-26, 23-25 en 16-25). Sliedrecht Sport won zondag haar uitwedstrijd bij Eurosped. In Vroomshoop zegevierde het team van coach Vera Koenen met 3-1 in sets (22-25, 23-25, 25-20 en 17-25). Na twee wedstrijden delen Sliedrecht Sport en VCN samen met nog twee andere ploegen de eerste plaats met zes punten.

Vrouwenvoetbal

Feyenoord kon vrijdag in de eredivisie niet winnen bij koploper PEC Zwolle. De Rotterdammers verloren met 2-1, waarmee de eerste nederlaag voor het team van coach Dany Mulder een feit was. Ook Excelsior ging onderuit. ADO Den Haag haalde zondag in Kralingen flink uit (0-5). Na vijf wedstrijden staat Feyenoord op de vijfde plaats met acht punten. Excelsior fungeert als hekkensluiter met één punt uit vijf duels.

Wielrennen

Demi Vollering heeft dit weekend de Women's Tour, ook wel de Ronde van Groot-Brittannië voor vrouwen genoemd, gewonnen. Haar leidende positie in het algemeen klassement kwam in de laatste van zes etappes niet meer in gevaar.

Daarmee won de Berkelse haar eerste meerdaagse etappekoers. Het was meteen de afsluiter van haar wielerseizoen. Vollering zegevierde daarin bij Luik-Bastenaken-Luik en La Course. "Het is natuurlijk supermooi", blikt Vollering terug op de Women's Tour.

Zaalvoetbal

In de eredivisie moet Feyenoord Futsal nog wachten op het eerste positieve resultaat. Tigers Roermond was vrijdag met 5-1 te sterk voor de Rotterdammers. Dat was voor Feyenoord Futsal de vijfde nederlaag op rij. Het team staat samen met Leekster Eagles puntloos onderaan.

Zwemmen

Maaike de Waard behaalde zaterdag in de wereldbekerwedstrijd in Boedapest een bronzen medaille. De Vlaardingse zwemster werd derde bij de 100 meter vlinderslag. Bovendien scherpte zij haar persoonlijk record aan. De Waard zette een tijd van 57,12 neer.