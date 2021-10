Een rondje langs de Rotterdamse clubs: positiviteit bij Feyenoord en Excelsior, maar een 'kerende olietanker' bij Sparta

Op Zuid heerst er optimisme, in West is het rumoerig en in Oost glimlacht iedereen van oor tot oor. De Rotterdamse profclubs Feyenoord en Excelsior zitten in een lekkere fase, terwijl het bij Sparta moeizaam loopt. Rijnmond Sport maakte met Bart Vlietstra (De Volkskrant), chef sport Ruud van Os en Dylan Metselaar (supportersvereniging Pro Excelsior) de balans op.

Feyenoord maakt volgens Vlietstra een positieve ontwikkeling door. "Als het met het eerste elftal goed gaat, dan is dat ook met het gevoel van de club", merkt hij. Dat heeft ook met de financiën te maken, die Feyenoord bij goede Europese resultaten ontvangt.

Vlietstra is onder de indruk van trainer Arne Slot: "Hij heeft samen met Marcel Keizer een onwijs interessante voetbalbibliotheek. Slot heeft zich verdiept in wat goed kan werken. Hij heeft een eigen visie gedistilleerd", zegt Vlietstra. Slot wil op de trainingen bijvoorbeeld alleen maar gemotiveerde spelers hebben. Volgens de journalist van De Volkskrant zijn de spelers van Feyenoord momenteel ook nog eens erg fit.

Op Radio Rijnmond nam Vlietstra het wel op voor Dick Advocaat, de voorganger van Slot. "Zo ouderwets, zoals hij bijvoorbeeld ook in de documentaire (Dat Ene Woord: Feyenoord, red.) wordt afgeschild, is Advocaat echt niet", zegt Vlietstra, maar Feyenoord was volgens hem wel duidelijk toe aan een nieuwe trainer. Met Slot kunnen de Rotterdammers volgens Vlietstra meerdere systemen spelen. Hoe lang dit goed kan blijven gaan bij Feyenoord, weet hij niet. Ook ziet Vlietstra de kwetsbaarheden bij Feyenoord. "Maar bij AZ heeft Slot bewezen dat zijn manier werkt."

Luister hieronder naar het interview met Bart Vlietstra over Feyenoord. De tekst gaat verder onder het fragment:

In principe vindt Vlietstra dat PSV meer kwaliteit heeft dan Feyenoord. Ook ziet hij AZ dichterbij komen. "Maar als Feyenoord dit vast kan houden, dan zie ik de club wel voor de tweede plek gaan", zegt de journalist van De Volkskrant.

Sparta

Het was een week lang onrustig op Het Kasteel na het ontslag van Dolf Roks, de hoofd jeugdopleidingen van Sparta. Ruud van Os, chef sport van Rijnmond en Spartaan in hart en nieren, duidt de situatie in Rotterdam-West: "Henk van Stee (technisch directeur, red.) is ontevreden over de jeugdopleiding van Sparta." Ook ziet Van Os dat de laatste tijd minder jeugdtalenten doorbreken op Het Kasteel. Verder merkt hij dat grote clubs als Ajax en Feyenoord bij Sparta spelertjes wegplukken.

"Er is volgens Van Stee te weinig talent in de jeugdopleiding. Er wordt naar zijn mening op een manier gewerkt, waardoor de spelers niet goed ontwikkeld worden. Roks vindt dat er wél talent is. Als Sparta steeds meer mensen wegbezuinigd, dan is het logisch dat het minder bij Sparta wordt. De feiten zijn dat Sparta een jeugdopleiding heeft waar het al jarenlang op drijft, 1,5 miljoen euro kost en het geld dat het oplevert, spreekt het nog altijd in het voordeel van Sparta", zegt Van Os.

Luister hieronder naar het gesprek met Ruud van Os over Sparta. De tekst gaat verder onder het fragment:

Desondanks wil Van Stee dat er meer geld voor het eerste elftal beschikbaar komt. Volgens Van Os valt daar zeker wat voor te zeggen. Zo moet het spelersbudget omhoog. "Maar een olietanker keer je niet heel snel. Daar is tijd voor nodig", vindt Van Os. "Er zal best wat op Roks, die ontslag aanvecht, aan te merken zijn. Maar Sparta is een club die spelers opleidt. Dat heeft gezorgd voor een identiteit bij deze club." Van Os is bang dat Sparta die identiteit kan kwijtraken met deze keuze. "Ik zie liever een Vito van Crooij uit de eigen jeugdopleiding komen, dan dat we die van een andere club moeten halen. De jeugdopleiding zit in het DNA van Sparta."

Excelsior

Na de 1-0 overwinning bij FC Emmen van afgelopen zaterdag is Excelsior weer koploper in de eerste divisie. Tot grote tevredenheid van Dylan Metselaar, fan en bestuurslid van SV Pro Excelsior. "We zitten nog steeds op een roze wolk. Dat was ook na het verliezen van de eerste periodetitel. We leven boven onze stand, gezien wat we voorafgaand aan het seizoen hadden verwacht", zegt Metselaar. "Wat mij betreft staan we in een seizoen waarin we nog alles op alles moeten zetten om de play-offs te halen."

Volgens Metselaar vallen in Kralingen doelman Stijn van Gassel, verdediger Redouan El Yaakoubi, spits Thijs Dallinga en vleugelaanvaller Marouan Azarkan positief op. Hij noemt hen de vier sterkhouders van Excelsior. "Het is gewoon weer leuk om naar Excelsior te kijken, zeker na de afgelopen drie rampjaren. Toen speelden we voor niks. Daan Bovenberg zei ook op de forumavond (van afgelopen donderdag, red.) dat Excelsior geen club mag zijn die voor niets speelt."

Er is veel binnen de club veranderd, merkt het bestuurslid van Pro Excelsior. "Maar we hebben nog een lange weg te gaan. We zijn met beide benen op de grond gezet. Excelsior is er nog lang niet", benadrukt Metselaar.

Luister hieronder naar het interview met Excelsior-supporter Dylan Metselaar: