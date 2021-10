FC Dordrecht krijgt te weinig in het duel met Helmond Sport

De beginfase van de wedstrijd was voor de bezoekers. Zo scoorde Jellert van Landschoot in de zesde minuut niet uit een hachelijke situatie voor het doel van FC Dordrecht. De thuisploeg kreeg in de tiende minuut een goede mogelijkheid op het openingsdoelpunt. Nikolas Agrafiotis trapte de bal net voorlangs.

Vervolgens gebeurde er een tijdje niets. Helmond Sport kwam voor de rust nog wel op voorsprong. Uit de kluts leek Van Landschoot voor de bezoekers te scoren, maar die treffer ging de boeken in als een eigen doelpunt. Keeper Liam Bossin gaf namens FC Dordrecht onbedoeld de bal het laatste zetje (0-1).

Goede tweede helft van Dordt

In de tweede helft was het even wachten op de eerste grote kans. Die was wel voor FC Dordrecht. Vlak na het uur kopte Agrafiotis de bal terug op Stijn Meijer, die één op één faalde met Mike Havekotte van Helmond Sport. Meijer kopte namelijk de bal recht op de voormalige keeper van de Dordtenaren. Tien minuten later pakte Havekotte een hard schot van Seydine N'Diaye in tweede instantie.

FC Dordrecht was in de tweede helft beter dan Helmond Sport. Tien minuten voor tijd knalde invaller Jerailly Wielzen voor Dordt buiten het zestienmetergebied de bal hard op de lat. De Noord-Brabanders waren slechts één keer gevaarlijk via Jossue Kanga Dolet, die oog in oog met Bossin op de keeper schoot. FC Dordrecht perste een slotoffensief uit, met kansen voor Agrafiotis, Jacky Donkor en Tim Hölscher. Uiteindelijk viel de verdiende gelijkmaker niet meer.

FC Dordrecht - Helmond Sport 0-1 (0-1)

38' 0-1 Liam Bossin (eigen doelpunt)

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Hobbel (67' Suray), Van Huizen, N'Diaye, Savastano (77' Biberoglu); Miceli (54' Donkor), Pascu (67' Wielzen), Hölscher, Schuurman; Meijer, Agrafiotis