Het weer van vandaag: zon en bewolking

Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het droog. De temperatuur in het Rijnmondgebied komt vanmiddag uit op een graad of 16.

De wind waait matig en komt uit het noordwesten, windkracht 3 of 4. Vanavond zijn er nog enkele opklaringen en blijft het op de meeste plaatsen droog.Vannacht blijft het eerst nog droog, maar later in de nacht neemt de kans op buien vanuit het noorden sterk toe.

De temperatuur daalt naar 12 graden langs de kust en 8 graden in het oosten van de regio. De wind waait uit het westen en is matig en langs de kust vrij krachtig, windkracht 3-5.

Morgen is het bewolkt en is het de slechtste dag van de werkweek. Er trekken talrijke (plens)buien over de regio en pas eind van de dag wordt het vanuit het noorden droog. De temperatuur komt niet hoger meer uit dan 14 graden en er staat een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 3-5.

VOORUITZICHTEN:

De komende dagen domineert de bewolking duidelijk het weerbeeld en is soms de zon te zien. Uit de bewolking kan van tijd tot tijd wat lichte regen of een bui vallen, maar het zal gaan om geringe hoeveelheden. In de middag komt de temperatuur uit op 14 of 15 graden.

GEMIDDELDE TEMPERATUUR:

Tussen 11 en 20 oktober bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 14,9 graden en de minimumtemperatuur 7,2 graden. Er valt gemiddeld 23,2 mm neerslag.