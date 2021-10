Rozenburgse kat overlijdt aan verwondingen na beschieting met luchtbuks

In de Vogelwijk in Rozenburg is zondagmiddag een kat doodgeschoten. Dat meldt de politie op sociale media.

De eigenaren van de kat vonden het dier gewond in de tuin. Hij leek verlamd en had een wondje op zijn rug. De eigenaar ging met hem naar de dierenarts. Daar bleek dat de kat een kogel in zijn ruggenmerg had. Het dier heeft het niet gered.

De politie is op zoek naar getuigen die rond 14:37 uur iets verdachts hebben gezien in de Vogelwijk. De foto van de kat na de beschieting is met toestemming van de eigenaren op Facebook en Instagram geplaatst.