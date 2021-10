Rotterdammer krijgt dertig jaar cel voor moord op advocaat Derk Wiersum

Moreno B. uit Rotterdam moet dertig jaar de cel in voor de moord op advocaat Derk Wiersum. Zijn kompaan Giërmo B. uit Almere heeft dezelfde straf gekregen. Tegen het duo was levenslang geëist.

Omdat de mannen niet eerder een levensdelict pleegden, hebben ze geen levenslang gekregen. Dertig jaar cel is de langste tijdelijke gevangenisstraf. De rechtbank zei hiermee een signaal te willen afgeven aan anderen die zich laten inhuren als huurmoordenaar.

Derk Wiersum werd in september 2019 doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Moreno B. zou de schutter zijn geweest, Giërmo B. zou de vluchtwagen hebben bestuurd.

Het dna van de mannen is aangetroffen in gestolen auto's die bij de moord en bij voorverkenningen zijn gebruikt. Ook waren hun telefoons steeds in de buurt van het huis van Wiersum en hadden ze na de moord opeens veel geld.

De mannen hebben zich tijdens het proces beroepen op hun zwijgrecht en weigerden vragen te beantwoorden.

Wiersum zou om het leven zijn gebracht, omdat hij kroongetuige Nabil B. bijstond. B. heeft zeer belastende verklaringen afgelegd in het Marengo-proces tegen de criminele organisatie van drugscrimineel Ridouan Taghi. Vlak voordat de inhoudelijke behandeling van de zaak begon, werd ook een aanslag gepleegd op Peter R. de Vries. Die fungeerde als vertrouwenspersoon van dezelfde kroongetuige. De Vries stierf negen dagen later. Ook de broer van Nabil B. werd geliquideerd.

In de zaak-Wiersum is er nog een derde verdachte. Dat is Anouar T., een neef van Ridouan Taghi. Hij zou de gestolen auto's hebben geleverd die bij de liquidatie zijn gebruikt. Zijn zaak wordt later behandeld.

De moord op Wiersum werd gezien als een 'aanval op de rechtsstaat' Sommige advocaten vroegen zich af of het nog wel veilig was om kroongetuigen bij te staan. Ook bracht de wijze waarop Wiersum werd vermoord geschokte reacties teweeg. Het gebeurde op klaarlichte dag in de straat waar hij woonde. Minister van Justitie Ferd Grapperhaus nam na de aanslag extra maatregelen voor de beveiliging van advocaten, rechters en het OM.