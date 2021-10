Vlaggenschip van Holland Amerika Lijn meert donderdag aan in Rotterdam

Het allernieuwste cruiseschip van de HAL vaart donderdag voor de eerste keer de Rotterdamse haven binnen. De MS Rotterdam is al in de buurt en dobbert nu zo'n zes kilometer voor de kust van Scheveningen.

Donderdag rond 08:00 uur vaart het schip voorbij Hoek van Holland en rond 10:00 uur meert het aan bij de Wilhelminakade. "Ik hoop dat ik iedereen uit Rotterdam langs de kant zie staan", zegt kapitein Werner Timmers maandagochtend op Radio Rijnmond.

Hij gloeit van trots. "Het is een onbeschrijflijke eer om kapitein van dit schip te zijn."

Met een lengte van bijna driehonderd meter is deze MS Rotterdam, de zevende versie, het grootste schip dat ooit voor de HAL gebouwd is. Aan boord is plaats van 2660 passagiers en zo'n 950 bemanningsleden. Volgens Timmers is het vlaggenschip niet alleen mooi, maar zit het schip ook vol technologische snufjes. "Zo kan ze héél zuinig varen."

De eerste reis? "Via de Azoren gaan we naar Florida. Dus het wordt echt Holland-Amerika."