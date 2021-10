Eigenaar café vrijgelaten, maar burgemeester sluit pand na schietpartij: 'Dit kost mij geld'

De 50-jarige eigenaar van café El Toro in Hoogvliet heeft volgens eigen zeggen niets met de schietpartij in zijn zaak te maken. De politie heeft de Spijkenisser en een 41-jarige Vlaardinger zaterdag vrijgelaten. “Ik heb bijna twee dagen onschuldig vastgezeten”, reageert de eigenaar.

De man had donderdagavond de lichten in zijn café aangedaan. “Dat betekent dat we dicht gaan en iedereen naar huis gaat”, vertelt de Spijkenisser. “Een groep van zes mannen ging naar buiten en bleef nog even op de stoep staan. Een andere man stond nog bij de deur en wachtte op zijn vriend, die op het toilet zat.”

De eigenaar zag buiten twee mannen komen aanlopen. De een was klein, de ander iets langer. “Ik pakte vervolgens mijn spullen om schoon te maken. Plotseling rende de groep van zes het café weer in. Ik wist niet wat er aan de hand was. Toen bleek dat één van hen gewond was, in het onderlichaam en in zijn been. Ik heb niet eens gehoord dat er was geschoten.”

Armen omhoog en in de boeien

De gewonde man, een 23-jarige Doetinchemmer, werd door één van de omstanders naar het ziekenhuis gebracht. De eigenaar stond onderwijl voor zijn zaak toen de politie arriveerde. “Ik moest direct mijn armen omhoog doen. Ik werd in de boeien geslagen en ik mocht niets meer zeggen. Een andere man riep dat de politie fout zat, dat ik de eigenaar was. Hij werd ook meegenomen.”

Zaterdag is het tweetal vrijgelaten. De politie bevestigt de vrijlating en zegt dat nog naar beelden en getuigen van de schietpartij aan de Texasweg wordt gezocht. Volgens de eigenaar gaat het om een oude ruzie tussen twee partijen. “Althans, dat heb ik het afgelopen weekeinde gehoord.”

Zaak gesloten

Burgemeester Aboutaleb heeft het café voor twee weken gesloten vanwege het geweld. Het is de tweede keer sinds de eigenaar de zaak in 2017 overnam dat het café dicht moet. In 2019 werd het pand in de nacht beschoten. Er waren toen geen activiteiten en niemand raakte gewond. Voor dat incident is niemand aangehouden.

“Maar mijn zaak is wel dicht. Dit kost mij geld, terwijl ik niets met het hele voorval heb te maken", zegt de eigenaar enigszins wanhopig. "Het is buiten gebeurd, voor de zaak. Wat kan ik daar aan doen?”