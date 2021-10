Baasje van beschoten kater door luchtbuks: 'Iedereen in de straat mist hem'

Kater Kitty, die zondag overleed door een kogel van een luchtbuks, wordt zeer gemist in de straat. Eigenaar Jennifer den Braber heeft het zwaar met de plotselinge dood van Kitty. Ook heeft ze veel vragen over het voorval: "Ik weet echt niet wie dit mijn beestje zou willen aandoen."

Het verlies van de kater is een flinke klap Jennifer en haar gezin. "Met mij gaat het naar omstandigheden redelijk, maar met mijn kinderen gaat het superslecht", vertelt ze. "Mijn oudste is veel aan het huilen. Voor hem is het moeilijk."

De 8-jarige kater was volgens Jennifer 'een schat van een beest'. "Hij kroelde en zocht aandacht bij de buren. Iedereen mist hem ook in de straat." Kater Kitty raakte zondagmiddag gewond. De vriend van Jennifer hoorde op het moment van de beschieting een doffe knal. Kitty kwam niet lang daarna thuis, maar kon zijn achterlijfje niet meer bewegen en liep kruipend naar de achtertuin.

Jennifer en haar vriend schakelden direct de dierenambulance in. Eenmaal bij de dierenarts kregen ze te horen dat er niet veel meer mogelijk was voor Kitty. "Als ze hem zouden opereren, dan zou hij alsnog niet meer zijn achterkant kunnen bewegen. Ook zou hij niet kunnen plassen en poepen. Dat is geen leven voor zo'n beestje. Hij is bij het inslapen in mijn armen overleden."

'Doe dit nooit meer'

Niet alleen de eigenaren en hun kinderen missen Kitty, ook de andere katten van het gezin gedragen zich anders nu een van hun soortgenoten ontbreekt. "Ik merk dat ze het heel erg vinden, want ze komen bij mij kroelen en gaan niet bij mij weg", zegt Jennifer emotioneel.

Voor zover de eigenaar het weet zijn er geen kattenhaters in de buurt actief. Wie Kitty heeft beschoten is nog een raadsel. "Ik weet echt niet wie dit mijn beestje zou willen aandoen." Wel heeft ze een boodschap voor de persoon die haar Kitty heeft beschoten: "Doe dit alsjeblieft nooit meer, want je maakt heel veel kapot."