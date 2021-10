Henk van Stee in FC Rijnmond over onrust bij Sparta: 'Reinste kolder dat we stoppen of minder investeren in jeugdopleiding'

In FC Rijnmond was Henk van Stee, technisch directeur van Sparta, te gast en samen met presentator Bart Nolles, Ruud van Os en Geert den Ouden ging hij in discussie over de onrust die is ontstaan rondom de jeugdopleiding van de Spartanen. Centraal stond het ontslag van voormalig hoofd jeugdopleiding Dolf Roks, maar volgens Van Stee gaat het om meer. "Het gaat om de gehele jeugdopleiding, en niet alleen om Dolf Roks."

Ook centraal stond het rendement dat de afgelopen jaren, ondanks de flinke investeringen, hoog ligt. Dertien miljoen euro is ongeveer de winst van Sparta's jeugdopleiding over de afgelopen tien seizoenen. "Maar dit zijn behaalde resultaten uit het verleden", betoogt Van Stee. "Ik wil nu andere mensen en de intentie is nog steeds om er net zoveel geld in te steken als voorheen. De afgelopen vier jaar is er echter met Tavsan en Emegha te weinig doorgebroken. Eigenlijk moeten we de mensen complimenteren die er tot 2017 waren, waarna Harroui, Ache en Dervisoglu doorbraken."

Niet stoppen met jeugdopleiding

Maar Van Stee wilde over één ding duidelijk zijn: "Het is je reinste kolder dat we stoppen of minder investeren in jeugdopleiding. Er is niets belangrijker dan de jeugdopleiding maar als je er zoveel geld in stopt moet je keuzes maken en als ik al vier jaar geleden aan geef dat ik ontevreden ben over de jeugdopleiding dan moet je uiteindelijk ingrijpen. Stilstaan en niks doen is geen optie", vervolgde Van Stee, die aangaf met meerdere kandidaten te gaan spreken over de opvolging van Roks. waaronder Jeroen Rijsdijk.

Naast alle tumult rond de jeugdopleiding kwam ook international Justin Bijlow aan bod evenals de knappe prestatie van Excelsior. En het ging over de overige transfers van Sparta, waarbij keeper Maduka Okoye allicht de volgende is die gaat vertrekken. "Ik vind dat Okoye acht miljoen moet opbrengen als hij in januari vertrekt", stelt Ruud van Os, terwijl Van Stee niet verder wilde gaan dan toegeven dat de Nigeriaans international veel moet opleveren als hij vroegtijdig vertrekt. "Maar als ik Sparta was zou ik hem dit seizoen zeker niet weg doen, je zal hem nodig hebben in de strijd tegen degradatie", stelt Geert den Ouden.

Bekijk hieronder de hele uitzending van FC Rijnmond terug: