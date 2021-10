KIJK NU LIVE: FC Rijnmond met Henk van Stee over onrust bij Sparta en Feyenoord-internationals

In FC Rijnmond is ditmaal Henk van Stee, technisch directeur bij Sparta, te gast bij presentator Bart Nolles. Verder zitten ook Ruud van Os en Geert den Ouden aan tafel en gaan zij het met Van Stee hebben over de meest recente ontwikkelingen bij Sparta, waaronder het ontslag van hoofd jeugdopleiding Dolf Roks.

Ook wordt er gesproken over de internationals die momenteel nog druk bezig zijn, waaronder die van het Nederlands Elftal, dat vanavond in Rotterdam de volgende interland voor WK-kwalificatie afwerkt tegen Gibraltar. En Excelsior komt aan bod, want de Kralingers gaan sinds afgelopen weekend weer verrassend aan kop in de Keuken Kampioen Divisie.

Kijk hieronder live mee naar FC Rijnmond: