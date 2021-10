Nieuwe groeibriljant bij HC Rotterdam wil leren van veteranen: 'Guus heeft iets unieks'

Wie Guus Jansen spreekt, merkt meteen dat er van arrogantie allesbehalve sprake is. De jongeling is zelfs flink kritisch op zichzelf wanneer hij beschrijft waar zijn krachten liggen: "Ik vind dat ik als speler beter kan worden in de cirkel en ben ook niet echt een pure spits, maar wel iemand die denk ik wat kan doen in het voorbereidende werk."

Bescheiden student richting Oranje

Het zegt veel over de persoonlijkheid van de student bedrijfskunde, die vanwege zijn studie aan de Erasmus Universiteit besloot om Nijmegen - dat in de promotieklasse speelt - in te ruilen voor HC Rotterdam. En bij Rotterdam krijgt hij meteen een kans. "Hij heeft vorig jaar een heel snelle ontwikkeling doorgemaakt", legt coach Albert Kees Manenschijn uit. "Maar die ontwikkeling gaat nooit in één rechte lijn en dat zie je nu ook. Maar over de hele breedte zie ik wel een grote toekomst voor hem in."

Tekst gaat verder onder de video.

Ook aanvoerder Jeroen Hertzberger is vol lof over zijn teamgenoot, die hij omschrijft als 'een rustige jongen'. "Maar hij kan wel ontzettend goed hockeyen", stelt de captain van HC Rotterdam. "Je hebt vaak jongens die vanuit de jeugd doorstromen of in zijn geval van een andere club komen en je kan dan al vrij snel zien dat veel gasten 'iets' hebben. Maar het is dan ook de vraag of ze 'het' hebben en Guus heeft 'het' wel. In zijn spel zit iets unieks waardoor hij een goede kans maakt om het Nederlands elftal te halen."

Leren van ervaren spelers

Maar voor nu moet Jansen, zelf afkomstig uit Velp, zijn plek zien te vinden bij Rotterdam. Daarbij probeert hij veel te leren van zowel de Rotterdamse mentaliteit als de ervaring van spelers als Hertzberger en Thijs van Dam. "Dat echte harde werken en trainen dat leer ik hier wel, ook van jongens als Van Dam. Als ik zie hoe hard hij werkt om iets te bereiken dan is dat onvoorstelbaar en dan denk ik: dat wil ik ook wel. Je moet nu eenmaal hard werken om zo goed te worden als dat zij zijn."

Die nederigheid en bescheidenheid sieren de jonge aanvaller, maar Hertzberger voegt zelf toe dat Jansen vroeg of laat die nederigheid in zal moeten ruilen voor een wat assertievere rol. "Er moet een moment komen dat hij zegt: 'en nu hier met die bal', maar dat is een proces waar je doorheen moet gaan en dat vind ik mooi om te zien. Hij is totaal niet arrogant maar moet gewoon hetzelfde traject doorlopen zoals ik of Thijs dat heb gedaan en dan weet ik zeker dat hij een heel goede hockeyer kan worden."