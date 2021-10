Marc en John strijden samen voor de titel van beste modeltreinbouwers van Nederland

De mannen vormen een team met nog drie andere modeltreinliefhebbers. Marc, die tijdens de opnames de rol van teamcaptain op zich nam, kijkt er enthousiast op terug. "Het was fantastisch. Een once in a lifetime experience zou ik bijna zeggen. Echt een geweldig avontuur."

Tijdens de competitie nemen zes teams het tegen elkaar op. Aan de hand van een thema moeten de deelnemers binnen drie dagen een compleet nieuwe modeltreinbaan creëren. "Na drie dagen aan zo'n baan bouwen ben je compleet gesloopt", vertelt John. "Je doet iets waar een normaal mens twee jaar over doet. Maar wát een ervaring is het om te doen."

Blijft niet bij één treintje

Hun liefde voor modeltreinen is niet uit de lucht komen vallen. "Ik ben heel vroeg begonnen", vertelt John. "Toen ik een jaar of vier was, kreeg ik mijn eerste setje al en is het nooit meer weggegaan." De modeltreinbouwer kan er veel creativiteit in kwijt, vertelt hij. "Het is gewoon mooi, gewoon leuk. Je kan van alles bouwen. Net wat je zelf wilt."

Marc laat weten dat hij veel tijd kwijt is aan zijn hobby. "Ieder vrij uurtje dat je hebt steek je er in. En dat doe je dagelijks." Ook vertelt Marc dat het zeker niet bij één treintje blijft. "Ik ben een fervent verzamelaar van modeltreinen. Ik heb er zat inmiddels."

Het programma de Grote Kleine Treinencompetitie is vanaf woensdag 13 oktober om 20.30 uur te zien op NPO 1.