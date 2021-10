Oranje doet plicht en wint in De Kuip ruim van nietig Gibraltar

Het was niet de vraag of, maar met hoe veel het Nederlands elftal maandagavond zou winnen van Gibraltar. In het WK Kwalificatieduel maakte Oranje uiteindelijk zes doelpunten.

In een voor driekwart gevulde Kuip in Rotterdam begon Feyenoorder Justin Bijlow in de basis. Bondscoach Louis van Gaal gaf ook een basisplaats aan Capellenaar Noa Lang, die daarmee zijn basisdebuut maakte.

Binnen tien minuten kon het Oranjelegioen voor het eerst juichen toen Virgil van Dijk via een corner raak kopte. In de resterende minuten tot de rust viel Oranje aan, maar scoorde het maar twee keer. Tweemaal was het Memphis Depay die raak schoot via een intikker en op slag van rust via een strafschop. Opvallend was dat Memphis na twintig minuten al een penalty had gemist.

Dumfries

In de tweede helft veranderde het spelbeeld uiteraard niet. Al snel volgde de 4-0. Barendrechter en oud-Spartaan Denzel Dumfries kopte van dichtbij raak. Voor het Nederlands elftal maakte Villareal-speler Arnaut Danjuma als invaller een goal in De Kuip. Via een lage volley zette hij de 5-0 op het scorebord.

In de slotfase bepaalde de eveneens ingevallen Donyell Malen de eindstand op 6-0.

Scoreverloop

9' 1-0 Virgil van Dijk

21' 2-0 Memphis Depay

45' 3-0 Memphis Depay (strafschop)

48' 4-0 Denzel Dumfries

75' 5-0 Arnaut Danjuma